Скончался создатель мультфильма" Жил-был пес" Эдуард Назаров

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Советский мультипликатор, режиссер и художник, народный артист РФ Эдуард Назаров скончался на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Международного фестиваля "Крок", президентом которого он был.
"Он давно болел, были проблемы с сосудами", - отметили в пресс-службе.
Время и дата прощания пока уточняется.
В качестве режиссера Эдуард Назаров снял такие мультфильмы, как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову", как художник-постановщик делал анимационные ленты "Винни-Пух", "Остров" и другие.
Назаров закончил Строгановское художественно-промышленное училище, работал в мультипликации с 1959 года - сначала прорисовщиком, затем ассистентом художника-постановщика у Михаила Цехановского, художником-постановщиком у Федора Хитрука. C 1979 по 2000 год преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 году организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров "Шар" совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Юрием Норштейном.
Вместе с Норштейном участвовал в проекте Юрия Красного по созданию мультипликационного фильма на основе рисунков детей-инвалидов. После смерти Александра Татарского в августе 2007 года занял пост художественного директора студии "Пилот".