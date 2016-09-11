Дрессировщик львиц и тигров получил Гран-при фестиваля "Идол"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дрессировщик Виталий Смолянец с аттракционом "Империя львиц" завоевал Гран-при на четвертом Всемирном фестивале циркового искусства "Идол", завершившемся в воскресенье в Большом московском цирке.

Виталий Смолянец два года назад лишился обеих ног, спасая человека, попавшего в автоаварию. Он выступает на протезах, заходит в клетку с четырьмя львицами и двумя тиграми, опираясь на два костыля. Из рабочих инструментов у него только глаза, голос и, безусловно, сила духа.

Смолянец получил золотой манеж - высшую награду, которую присуждает жюри, состоящее из представителей СМИ. Дрессировщик получил и спецприз от информационного агентства ТАСС.

Принимая поздравления, обладатель Гран-при Виталий Смолянец сказал корреспонденту ТАСС: "Спасибо всем огромное, для меня это было огромным сюрпризом вдвойне, потому что я выступаю впервые в Москве на арене московского цирка".

Золотой Идол - высшая награда профессионального циркового жюри - достался номеру из КНДР воздушный полет "Пять сальто-мортале", продемонстрировавшему этот уникальный трюк. До этого рекордом считалось исполнение четырех сальто в воздухе.

Второе золото профессионалы присудили китайским акробатам на моноциклах. Принцесса Монако Стефания также вручила им приглашение на фестиваль в Монте-Карло.

Зрители отдали свои симпатии аттракциону "Империя львиц".

Специальный приз Чаплина вручил сын великого актера Юджин Чаплин клоунскому дуэту Евгения Майхровского и Евгения Минина.

Необычное жюри

Особенностью фестиваля "Идол" стало жюри, состоящее из трех групп. Профессионалы циркового искусства выбирают победителей и вручают им статуэтки в виде золотого, серебряного и бронзового "Идолов". Жюри из представителей СМИ называет своих фаворитов и присуждают им "Золотые манежы" - золотой, серебряный и бронзовый. Голосуют и зрители - с помощью специальных бюллетеней, разложенных в зале. Тем артистам, которых выберет публика, вручают статуэтки в виде "зрительного зала". Тому же из участников циркового конкурса, которому удастся убедить в своем профессионализме и уникальности все три жюри, вручают Гран-при. За четыре года участнику фестиваля Виталию Смолянцу впервые вручили Гран-при. На предыдущих трех "Идолах" абсолютного победителя не было.