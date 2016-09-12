Театр Вахтангова открывает сезон премьерой "Мнимый больной"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Вахтангова открывает очередной, 96-й по счету, сезон премьерой спектакля "Мнимый больной".

Постановку комедии Мольера осуществил с вахтанговцами известный румынский режиссер Сильвиу Пуркарете. В главной роли - народный артист РФ Сергей Маковецкий.

Но прежде состоится традиционный после летнего антракта сбор труппы, где художественный руководитель вахтанговцев Римас Туминас озвучит планы на предстоящий творческий год. А затем директор театра Кирилл Крок проведет презентацию нового театрального зала, получившего название "Арт-кафе", официальное открытие которого запланировано на октябрь.

Этуш впервые сыграет женскую роль

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Вахтанговского театра, о некоторых премьерах наступающего сезона уже известно: они включены в ближайшую репертуарную афишу театра.

Так, 14 октября на Новой сцене состоится премьера спектакля "Наш класс" Тадеуша Слободзянека в постановке Натальи Ковалевой. Художник - Александр Боровский, композитор - Клавдия Тарабрина. Роли в спектакле исполняют: Полина Кузьминская, Ксения Кубасова, Дарья Щербакова, Эльдар Трамов, Юрий Поляк, Владимир Шульев, Владимир Логвинов, Алексей Гиммельрейх, Павел Попов, Максим Севриновский.

Пьеса "Наш класс" была написана польским драматургом Тадеушем Слободзянеком в 2008 году. Ее действие начинается в маленьком городке в конце 1920-х годов, а судьбы персонажей - польских и еврейских девочек и мальчиков из одного класса - прослеживаются до наших дней. У десяти героев пьесы есть реальные прототипы, и события, описанные в пьесе, действительно происходили в польском городке Едвабне, уточнили в пресс-службе, добавив, что пьеса "Наш класс" была отмечена главной литературной премией Польши - Нике.

Следующая премьера объявлена на 28 октября. Она состоится на сцене Первой студии Театра Вахтангова. Это будет "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стриндберга в постановке Гульназ Балпеисовой. В спектакле заняты: Полина Кузьминская, Наталья Винокурова, Павел Попов, Владимир Шульев. В пресс-службе напомнили, что режиссер постановки Гульназ Балпеисова является выпускницей Мастерской Римаса Туминаса, ее первой самостоятельной работой был спектакль "В Париже" по рассказам Ивана Бунина, показанный в прошлом сезоне на Новой сцене Вахтанговского театра.

Громкой премьерой нового сезона обещает стать спектакль по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", где в женской роли впервые за всю свою долгую творческую карьеру выступит народный артист СССР, старейший актер Вахтанговского театра, 94-летний Владимир Этуш. Как сообщается на сайте артиста, ставит спектакль известный режиссер Владимир Иванов. Репетиции идут полным ходом. Премьера намечена на декабрь 2016 года.

Встречи в "Арт-кафе"

Кроме того, в Театре Вахтангова ожидается очередная "строительная" премьера. "В октябре мы откроем новый театральный зал, который мы назвали "Арт-кафе", - рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.

По его словам, "Арт-кафе" представляет собой изысканное и очень уютное помещение с небольшой сценой, оформленное главным художником Вахтанговского театра Максимом Обрезковым. Вокруг сцены расставлены столики, где будут сидеть зрители и смотреть разнообразные программы.

Новая сценическая площадка театра будет использоваться для проведения творческих вечеров, поэтических чтений, выступлений оркестра Вахтанговского театра, сольных концертов и представлений приглашенных мастеров различных исполнительских жанров. В числе первых встречи со зрителями проведут в "Арт-кафе" Евгений Князев, Марина Есипенко, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Юрий Шлыков, Алексей Гуськов и другие знаменитые вахтанговцы.

"Билеты на эти мероприятия можно будет приобрести в кассе театра", - сообщил Крок, уточнив, что "Арт-кафе" рассчитано на 120 зрителей, которые до начала программы или после ее завершения по отдельному меню смогут заказать легкие алкогольные напитки, кофе, чай, закуски, сладости и фрукты.

Крок отметил, что Театр Вахтангова уже располагает тремя сценами - основной, студийной и новой. В октябре к ним добавится четвертая - под названием "Арт-кафе". Ожидается, что в конце текущего года откроется филиал театра, который также разместится по соседству - в бывшем здании Театра имени Рубена Симонова.

Юбилей театра отметят с "Царем Эдипом"

Важным событием нынешнего сезона станет 95-летие Театра Вахтангова, которое приходится на 13 ноября. "В этот день на Основной сцене состоится московская премьера российско-греческого спектакля "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса", - информировал Крок.

Он напомнил, что этот спектакль создавался как общий проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции в рамках перекрестного Года России и Греции, коим объявлен 2016 год. Исполнителями главных ролей в трагедии Софокла выступают вахтанговцы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Евгений Косырев, Артур Иванов, Екатерина Симонова, Максим Севриновский и другие, а в качестве хора (11 человек) заняты греческие актеры. Мировая премьера "Царя Эдипа" с огромным успехом прошла 29 и 30 июля в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре.

"Это было невероятное зрелище, - поделился своими впечатлениями Кирилл Крок. - Более десяти тысяч зрителей пришли на премьеру "Царя Эдипа". Среди почетных гостей - президент Греции Прокопис Павлопулос. Когда спектакль завершился, финальная овация продолжалась более десяти минут".

Директор Вахтанговского театра сообщил, что до московской премьеры "Царя Эдипа" сыграют еще и в Афинах, где показы состоятся 21 и 22 сентября. Они пройдут в 5-тысячном амфитеатре Одеон Герода Аттика, расположенном на южном склоне Акрополя. Кроме того, "Царь Эдип" в качестве удачного международного проекта приглашен на Международный культурный форум, который в декабре состоится в Санкт- Петербурге.