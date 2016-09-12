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Славянский форум искусств "Золотой витязь" открывается на Ставрополье

Культура
12 сентября, 0:42 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, сентября. /ТАСС
На открытии форума выступит Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под руководством дирижера Владимира Федосеева
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СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Седьмой славянский форум искусств "Золотой витязь" открывается в понедельник в Ставропольском крае.

"Форум пройдет с 12 по 17 сентября. В Ставрополье состоятся 47 мероприятий, 29 выездов в 22 населенных пункта края. К нам приедут очень интересные коллективы и актеры", - сообщила журналистам министр культуры края Татьяна Лихачева.

На открытии "Золотого витязя" в Ставрополе выступит Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под руководством дирижера Владимира Федосеева. На площадке под открытым небом в центре города оркестр исполнит произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Александра Бородина.

По словам организаторов, все мероприятия в рамках праздника искусств будут бесплатными. Самый большой интерес у зрителей вызвало предстоящее выступление академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева. Представление пройдет в Ставрополе 13 сентября, чтобы все зрители смогли его увидеть, выступление будет транслироваться на большом экране перед концертной площадкой.

Во время форума состояться творческие встречи с Ольгой Кабо, Владимиром Гостюхиным, Ларисой Голубкиной, Инной Шатовой, Николаем Бурляевым и другими артистами. Актер Дмитрий Певцов проведет творческий вечер в сопровождении московской музыкальной группы "КарТуш". Завершится праздник искусств 17 сентября в Ставрополе гала-концертом с участием артистов кино и хора МЧС России.

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