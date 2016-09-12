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Московская консерватория отметит 150-летие концертами в Большом зале

Культура
12 сентября, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В рамках юбилея планируется открытие уникального органа Большого зала, по техническим причинам замолчавшего около 10 лет назад
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московская консерватория имени Петра Чайковского (МГК) отметит свое 150-летие серий концертов в Большом зале МГК. 12 сентября состоится первое из четырех выступлений, подготовленных к юбилею.

Все "особенные" концерты будут открываться выступлением выпускников МГК, победителей крупнейших международных конкурсов, пианистов Андрея Гугнина и Никиты Мндоянца, которые совместно исполнят Первый фортепианный концерт Чайковского. В первом концерте также примет участие один из симфонических коллективов МГК - Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

13 сентября - именно в этот день отмечается день рождения Московской консерватории, в Большом зале МГК выступят знаменитые выпускники вуза: Юрий Башмет (и его камерный ансамбль "Солисты Москвы"), Зураб Соткилава, Виктор Третьяков, Николай Луганский, Александр Рудин, Маквала Касрашвили и другие. В программе - сочинения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и Сен-Санса.

Затем место на сцене займут представители молодого поколения - 14 сентября состоится гала-концерт учащихся Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при МГК. В нем также примут участие специальный гость, пианист Вадим Руденко, Оркестр курсантов (военных дирижеров) Военного университета и Симфонический оркестр Академического музыкального училища при МГК.

В заключительный день торжеств, 15 сентября, будут выступать студенты, аспиранты и коллективы консерватории: Арсений Тарасевич-Николаев, Роман Филиппов, Елена Таросян, Константин Сучков, Государственный квартет имени Бородина, сводный симфонический оркестр студентов МГК. Дирижер - Валерий Полянский.

Кроме того, в рамках юбилея планируется открытие уникального органа Большого зала, по техническим причинам замолчавшего около 10 лет назад. Реставрационные работы редкого инструмента ведутся уже около двух лет и сейчас выходят на финишную прямую. Торжественная дата "инаугурации" органа будет объявлена дополнительно, сообщил ректор МГК Александр Соколов.

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