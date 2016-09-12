СМИ: часть праха Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man в Неваде

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Часть праха музыканта Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (штат Невада). Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Как сообщает газета, разрешение дала вдова Боуи Иман.

Сама церемония развеивания праха прошла в деревянном сооружении под названием "Храм", который был сожжен после окончания фестиваля. На мероприятии присутствовали 70 человек.

Дэвид Боуи скончался в Нью-Йорке 10 января от рака печени, с которым боролся последние полтора года. За два дня до его смерти вышел последний альбом музыканта Blackstar, над которым Боуи активно работал, несмотря на тяжелую болезнь. Его тело кремировали 12 января в штате Нью-Джерси.

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Из творческой биографии Боуи

На протяжении своей карьеры исполнитель продал более 136 млн пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. Он стал обладателем многочисленных музыкальных наград, в том числе премии "Грэмми". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".