Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премии

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
12 сентября в библиотеке Колумбийского университета в Нью-Йорке открывается выставка книг, посвященная 100-летию Пулитцеровской премии. Премия, учрежденная основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером (1847–1911), считается высшей наградой в американской журналистике. Она присуждается в 21 категории, в том числе за литературные работы и за музыкальные произведения.
К юбилейной дате ТАСС предлагает вам вспомнить, какие известные писатели в разное время становились обладателями данной премии.