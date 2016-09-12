Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премии

12 сентября в библиотеке Колумбийского университета в Нью-Йорке открывается выставка книг, посвященная 100-летию Пулитцеровской премии. Премия, учрежденная основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером (1847–1911), считается высшей наградой в американской журналистике. Она присуждается в 21 категории, в том числе за литературные работы и за музыкальные произведения.

К юбилейной дате ТАСС предлагает вам вспомнить, какие известные писатели в разное время становились обладателями данной премии.