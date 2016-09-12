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Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2016 в Москве

Культура
12 сентября, 13:00 UTC+3
В ярмарке приняли участие 38 галерей
Материал из 1 страницы
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Посетители у работы Свилена Стефанова "Сладкая жизнь" (2016 г.)
Посетители у работы Свилена Стефанова "Сладкая жизнь" (2016 г.)
Посетители у работы Свилена Стефанова "Сладкая жизнь" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работ Kaws
Посетительница у работ Kaws
Посетительница у работ Kaws
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетители у работы Дмитрия Цыкалова "Шкура XII" (2015 г.)
Посетители у работы Дмитрия Цыкалова "Шкура XII" (2015 г.)
Посетители у работы Дмитрия Цыкалова "Шкура XII" (2015 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетители у работы Hans Vandekerckhove
Посетители у работы Hans Vandekerckhove
Посетители у работы Hans Vandekerckhove
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Инсталляция работы Саида Атабекова "Таможенный пункт" (2015 г.)
Инсталляция работы Саида Атабекова "Таможенный пункт" (2015 г.)
Инсталляция работы Саида Атабекова "Таможенный пункт" (2015 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Александра Дашевского "Павшие и выпавшие" (2016 г.)
Посетительница у работы Александра Дашевского "Павшие и выпавшие" (2016 г.)
Посетительница у работы Александра Дашевского "Павшие и выпавшие" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Фрагмент работы Андрея Кузькина "Молельщики" (2016 г.)
Фрагмент работы Андрея Кузькина "Молельщики" (2016 г.)
Фрагмент работы Андрея Кузькина "Молельщики" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Ja'badh Kaghado "Адам без Евы" (2016 г.) (справа)
Посетительница у работы Ja'badh Kaghado "Адам без Евы" (2016 г.) (справа)
Посетительница у работы Ja'badh Kaghado "Адам без Евы" (2016 г.) (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работ Jose Maria Yturralde
Посетительница у работ Jose Maria Yturralde
Посетительница у работ Jose Maria Yturralde
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Дмитрия Аске "Торги. Все по 100" (2016 г.)
Посетительница у работы Дмитрия Аске "Торги. Все по 100" (2016 г.)
Посетительница у работы Дмитрия Аске "Торги. Все по 100" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Работа Василия Слонова "Кокошник-противогаз "Любовь" (2016 г.)
Работа Василия Слонова "Кокошник-противогаз "Любовь" (2016 г.)
Работа Василия Слонова "Кокошник-противогаз "Любовь" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы из Frameless Gallery
Посетительница у работы из Frameless Gallery
Посетительница у работы из Frameless Gallery
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Олега Целкова "Художник недели" (2016 г.)
Посетительница у работы Олега Целкова "Художник недели" (2016 г.)
Посетительница у работы Олега Целкова "Художник недели" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Инсталляция работы Александра Галкина "Классики" (2016 г.)
Инсталляция работы Александра Галкина "Классики" (2016 г.)
Инсталляция работы Александра Галкина "Классики" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Посетители у работы Свилена Стефанова "Сладкая жизнь" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работ Kaws
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетители у работы Дмитрия Цыкалова "Шкура XII" (2015 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетители у работы Hans Vandekerckhove
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Инсталляция работы Саида Атабекова "Таможенный пункт" (2015 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Александра Дашевского "Павшие и выпавшие" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Фрагмент работы Андрея Кузькина "Молельщики" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Ja'badh Kaghado "Адам без Евы" (2016 г.) (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работ Jose Maria Yturralde
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Дмитрия Аске "Торги. Все по 100" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Работа Василия Слонова "Кокошник-противогаз "Любовь" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы из Frameless Gallery
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Посетительница у работы Олега Целкова "Художник недели" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Инсталляция работы Александра Галкина "Классики" (2016 г.)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Четвертая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла в московском Гостином дворе. Закрытие состоялось 11 сентября. 

В мероприятии приняли участие 38 галерей. 

Среди иностранных участников - антверпенская NK Gallery, лондонская White Space Gallery и мадридская Galera Javier Lpez & Fer Francs, а также старейшие московские XL и "Риджина". В отдельной секции, "Новые имена", представлены молодые галереи - это, в частности, UVG Gallery (Екатеринбург - Будапешт), "Х.Л.А.М." (Воронеж) и MSK Eastside Gallery.

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