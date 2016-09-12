Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2016 в Москве

Собянин открыл первый московский парад городской техники

Собянин открыл первый московский парад городской техники 11 сентября, 13:43

"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино

"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино 11 сентября, 16:05

Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"

Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив" 11 сентября, 16:15

"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров

"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров 11 сентября, 17:50

В Подмосковье открыт посвященный героине фильма "Начало" памятник

В Подмосковье открыт посвященный героине фильма "Начало" памятник 11 сентября, 18:46

Аэропорт Жуковский принял первый рейс

Аэропорт Жуковский принял первый рейс 12 сентября, 10:01

Инсталляция работы Александра Галкина "Классики" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Олега Целкова "Художник недели" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы из Frameless Gallery © Валерий Шарифулин/ТАСС

Работа Василия Слонова "Кокошник-противогаз "Любовь" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Дмитрия Аске "Торги. Все по 100" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работ Jose Maria Yturralde © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Ja'badh Kaghado "Адам без Евы" (2016 г.) (справа) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Фрагмент работы Андрея Кузькина "Молельщики" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Александра Дашевского "Павшие и выпавшие" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Инсталляция работы Саида Атабекова "Таможенный пункт" (2015 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетители у работы Hans Vandekerckhove © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетители у работы Дмитрия Цыкалова "Шкура XII" (2015 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работ Kaws © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетители у работы Свилена Стефанова "Сладкая жизнь" (2016 г.) © Валерий Шарифулин/ТАСС

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Посетители у работы Свилена Стефанова "Сладкая жизнь" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работ Kaws

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетители у работы Дмитрия Цыкалова "Шкура XII" (2015 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетители у работы Hans Vandekerckhove

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Инсталляция работы Саида Атабекова "Таможенный пункт" (2015 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Александра Дашевского "Павшие и выпавшие" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Фрагмент работы Андрея Кузькина "Молельщики" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Ja'badh Kaghado "Адам без Евы" (2016 г.) (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работ Jose Maria Yturralde

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Дмитрия Аске "Торги. Все по 100" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Работа Василия Слонова "Кокошник-противогаз "Любовь" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы из Frameless Gallery

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посетительница у работы Олега Целкова "Художник недели" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Инсталляция работы Александра Галкина "Классики" (2016 г.)

© Валерий Шарифулин/ТАСС