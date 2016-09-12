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Здания АЗС напротив храма Христа Спасителя войдут в Музейный городок ГМИИ

Культура
12 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В настоящее время заправка действует и продолжит свою работу до открытия АЗС на Кремлевской набережной
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Здания комплекса правительственной автозаправочной станции 1930-х после переноса самой АЗС с Волхонки на Кремлевскую набережную станут частью Музейного городка Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ). Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель директора ГМИИ Анна Трапкова.

"На этом месте мы планируем открыть информационный центр Музейного городка. Проекта пока нет, но можно сказать наверняка, что здания заправки, будучи выявленным объектом культурного наследия, остаются в неприкосновенности", - сказала она.

Интервью

Анна Трапкова

Анна Трапкова: строительство депозитария — большой шаг вперед для развития ГМИИ им. А.С. Пушкина

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В настоящее время заправка действует и продолжит свою работу до открытия АЗС на Кремлевской набережной, что планируется на конец 2018 года.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в Музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию Музейного городка проводится в два этапа: до 2019 года реконструируются и приспосабливаются под музейные функции усадьбы и строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр, а затем на реконструкцию закрывается главное здание. После завершения работ площадь ГМИИ увеличится более чем в два раза.

Ожидается, что число посетителей Музейного городка превысит 3 млн человек в год.

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