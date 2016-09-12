Территорию вокруг ГМИИ им. Пушкина благоустроят к 2018 году

Анна Трапкова: строительство депозитария — большой шаг вперед для развития ГМИИ им. А.С. ПушкинаПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Территорию вокруг Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина благоустроят к 2018 году согласно архитектурной концепции развития Музейного городка. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора ГМИИ Анна Трапкова.
"Пока что эта территория абсолютно закрыта для горожан. Наша задача - вернуть это пространство городу" , - отметила собеседница агентства.
В следующем году после завершения работ над инженерными сетями и сооружениями в Колымажном и Всехсвятском переулках начнется реконструкция Волхонки с расширением пешеходной зоны со стороны музея в рамках проекта "Моя лица". В 2018 году планируется благоустроить входящие в состав Музейного городка переулки и сделать их пешеходными. Дизайн мощения и прочее наполнение общественного пространства разработает выигравший конкурс на архитектурную концепцию развития ГМИИ руководитель бюро "Проект Меганом" Юрий Григорян.
"Здесь вообще редкий случай, когда понимание значимости проекта одинаковое и у федеральных, и у московских властей. Мы создаем новый культурный квартал в центре Москвы, который будет генерировать для города потоки туристов, поэтому мы имеем право голоса в том, как будет выглядеть Волхонка", - сказала Трапкова. "Есть шанс, что общими усилиями получится хорошая история", - отметила она.
Реконструкция ГМИИ и его преобразование в Музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. С 2014 по 2019 год реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под Галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под Галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр), а также строятся депозитарно-реставрационный и выставочный центр. После введения этих зданий в эксплуатацию с 2019 по 2022 год планируется закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина.
После завершения работ площадь ГМИИ увеличится более чем в два раза. Ожидается, что число посетителей Музейного городка превысит 3 млн человек в год.