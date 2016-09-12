СМИ: пять украденных картин в ближайшее время вернутся с Украины в Нидерланды

ГААГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Пять из 24 картин, украденных из Западнофризского музея в городе Хорн в 2005 году, вскоре вернутся в Нидерланды. Об этом сообщает телеканал RTL.

По данным телеканала, голландский эксперт в ближайшее время прибудет на Украину, где были обнаружены картины, чтобы определить их подлинность и состояние. После этого украинские власти передадут произведения искусства голландскому посольству в Киеве.

"У нас были некоторые сомнения относительно того, как скоро картины вернутся в Хорн, - отметила представитель муниципалитета Джудис де Йонг. - Однако теперь мы ожидаем, что это произойдет через три недели. Мы очень рады, что они наконец-то окажутся в голландских руках".

Пять картин, о которых идет речь, - это полотна "Крестьянская свадьба" Хендрика Богарта (1630-1675), "Кухонный уголок" Флориса ван Шутена (ок. 1585-1656), "Возвращение Иеффая" и "Женский мир" Якоба Вабена (ок. 1575-1641) и "Улица Ньюс в Хорне" Исаака Оуватера (1748-1793). Все они, а также 19 других произведений искусства и 70 изделий из серебра были украдены из музея в Нидерландах в 2005 году. При этом голландские СМИ сообщали, что они находятся на Украине "в руках крайне правых коррумпированных людей, попавших в верхние эшелоны украинской власти".

Четыре из пяти картин, которые должны вернуться в Нидерланды, были обнаружены голландскими правоохранительными органами в 2015 году. Еще одна картина была оставлена неизвестным около голландского посольства в Киеве в мае этого года.