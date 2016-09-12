Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: пять украденных картин в ближайшее время вернутся с Украины в Нидерланды

Культура
12 сентября, 13:00 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Это часть похищенных 24 полотен, поиски которых идут с 2005 года
Материал из 1 страницы

ГААГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Пять из 24 картин, украденных из Западнофризского музея в городе Хорн в 2005 году, вскоре вернутся в Нидерланды. Об этом сообщает телеканал RTL.

По данным телеканала, голландский эксперт в ближайшее время прибудет на Украину, где были обнаружены картины, чтобы определить их подлинность и состояние. После этого украинские власти передадут произведения искусства голландскому посольству в Киеве.

"У нас были некоторые сомнения относительно того, как скоро картины вернутся в Хорн, - отметила представитель муниципалитета Джудис де Йонг. - Однако теперь мы ожидаем, что это произойдет через три недели. Мы очень рады, что они наконец-то окажутся в голландских руках".

Пять картин, о которых идет речь, - это полотна "Крестьянская свадьба" Хендрика Богарта (1630-1675), "Кухонный уголок" Флориса ван Шутена (ок. 1585-1656), "Возвращение Иеффая" и "Женский мир" Якоба Вабена (ок. 1575-1641) и "Улица Ньюс в Хорне" Исаака Оуватера (1748-1793). Все они, а также 19 других произведений искусства и 70 изделий из серебра были украдены из музея в Нидерландах в 2005 году. При этом голландские СМИ сообщали, что они находятся на Украине "в руках крайне правых коррумпированных людей, попавших в верхние эшелоны украинской власти".

Четыре из пяти картин, которые должны вернуться в Нидерланды, были обнаружены голландскими правоохранительными органами в 2015 году. Еще одна картина была оставлена неизвестным около голландского посольства в Киеве в мае этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Украина Нидерланды
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2016 в Москве
5
В Подмосковье открыт посвященный героине фильма "Начало" памятник
16
"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
2
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ
3
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
4
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
5
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
6
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
7
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
Темы дня
Реклама