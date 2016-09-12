Директор Галереи Уффици: выставка Рафаэля в РФ показывает главное в его творчестве

Картина "Экстаз Святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной," Рафаэля Санти представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа" © Сергей Савостьянов/ТАСС

Картина "Экстаз Святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной," Рафаэля Санти представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа" © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главная идея выставки "Рафаэль. Поэзия образа", открывающейся 13 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ), в том, что она раскрывает главное в творчестве великого живописца - портретизм его искусства. Об этом рассказал на пресс-конференции в ГМИИ директор Галереи Уффици Айке Шмидт.

Ожившие образы

"Именно его портретистика полна новых научных смыслов. Я имею в виду необыкновенную способность изображений, вышедших из-под кисти Рафаэля, оказывать эмоциональное воздействие на зрителя. Творчество Рафаэля, если рассматривать его с точки зрения портретизма, открывает новую страницу в искусстве. Мы видим в ликах, образах, которые он создает, абсолютно живых людей, об этом писали уже современники Рафаэля", - пояснил директор Галереи Уффици.

По его словам, во всех работах этой экспозиции зрители увидят движение мысли, эмоции изображаемых Рафаэлем людей. "Фигуры неподвижны, но, вместе с тем, мы видим, как движется их душа, как они размышляют. Рафаэль настолько велик, что влияние его ощущается в произведениях мировой литературы", - добавил Шмидт.

Впервые в России

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак отметила, что полноценная выставка Рафаэля проходит в России впервые. "Это событие, которое происходит в жизни любого музея не так часто. Хотя почва в нашем музее была подготовлена, к нам уже заезжали "рафаэли", и некоторые даже здесь проживали в течение 10 лет", - сказала она.

В ГМИИ им. Пушкина уже выставлялись отдельные картины Рафаэля: "Донна Велата", "Дама с единорогами", в течение 10 лет выставлялась "Сикстинская Мадонна".

"Если бы просто привезли несколько вещей Рафаэля, мы бы все здесь собрались. Но эта выставка - не просто набор вещей, в ней есть некая идея, смыслы, которые обращают нас и к Рафаэлю, и к эпохе, и к его влиянию на мировую культуру в целом, и на русскую в частности", - отметила Лошак.

По ее словам, важно также, что выставку сопровождает каталог с абсолютно нетривиальными текстами, которые помогают понять его творчество.

Высший уровень

"В такой большой выставке Рафаэля есть попытка посольства выйти на высший уровень целой серии показов итальянской живописи, которые мы проводили в последние годы", - отметил посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини. Подчеркивая уровень сложности организации подобного уровня проектов, он для примера назвал страховую стоимость одной из восьми живописных работ, представленных на выставке.

"Страховая стоимость картины, которая сейчас у меня за спиной ("Экстаз Святой Цецилии со святым Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной" - прим. ТАСС), - 100 млн евро. Можете себе представить, как грамотно нужно организовать перевозку такого уровня шедевров", - сказал посол.

Одиннадцать шедевров

Всего в Москве покажут восемь живописных произведений Рафаэля и три графических, преимущественно из собрания Галереи Уффици. Среди шедевров, которые выставят в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из Галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья) и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.

Галерею портретов откроет небольшой "Автопортрет" Рафаэля и продолжат парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из Галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке.

Все произведения искусства застрахованы на сумму около полумиллиарда евро. Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.

Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" продолжит свою работу до 11 декабря.