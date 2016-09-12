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Директор Галереи Уффици: выставка Рафаэля в РФ показывает главное в его творчестве

Культура
12 сентября, 16:00 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Всего в Пушкинском музее покажут восемь живописных произведений художника и три графических
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Директор галереи Уффици Айке Шмидт на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Директор галереи Уффици Айке Шмидт на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Директор галереи Уффици Айке Шмидт на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Немая" Рафаэля Санти (1507 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Немая" Рафаэля Санти (1507 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Немая" Рафаэля Санти (1507 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
Генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
Генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Портрет Элизабетты Гонзага" Рафаэля Санти (1501 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Портрет Элизабетты Гонзага" Рафаэля Санти (1501 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Портрет Элизабетты Гонзага" Рафаэля Санти (1501 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
Посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
Посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Экстаз Святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной," Рафаэля Санти представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Экстаз Святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной," Рафаэля Санти представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Экстаз Святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной," Рафаэля Санти представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
©  Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Портрет Аньоло Дони" Рафаэля Санти (1504-1507 гг) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Портрет Аньоло Дони" Рафаэля Санти (1504-1507 гг) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Портрет Аньоло Дони" Рафаэля Санти (1504-1507 гг) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский и генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
Обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский и генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
Обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский и генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Автопортрет" Рафаэля Санти (1506 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Автопортрет" Рафаэля Санти (1506 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
Картина "Автопортрет" Рафаэля Санти (1506 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Директор галереи Уффици Айке Шмидт на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Немая" Рафаэля Санти (1507 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Портрет Элизабетты Гонзага" Рафаэля Санти (1501 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Экстаз Святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной," Рафаэля Санти представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
©  Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Портрет Аньоло Дони" Рафаэля Санти (1504-1507 гг) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский и генеральный директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Картина "Автопортрет" Рафаэля Санти (1506 г) представлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Рафаэль. Поэзия образа"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главная идея выставки "Рафаэль. Поэзия образа", открывающейся 13 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ), в том, что она раскрывает главное в творчестве великого живописца - портретизм его искусства. Об этом рассказал на пресс-конференции в ГМИИ директор Галереи Уффици Айке Шмидт.

Ожившие образы

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"Именно его портретистика полна новых научных смыслов. Я имею в виду необыкновенную способность изображений, вышедших из-под кисти Рафаэля, оказывать эмоциональное воздействие на зрителя. Творчество Рафаэля, если рассматривать его с точки зрения портретизма, открывает новую страницу в искусстве. Мы видим в ликах, образах, которые он создает, абсолютно живых людей, об этом писали уже современники Рафаэля", - пояснил директор Галереи Уффици.

По его словам, во всех работах этой экспозиции зрители увидят движение мысли, эмоции изображаемых Рафаэлем людей. "Фигуры неподвижны, но, вместе с тем, мы видим, как движется их душа, как они размышляют. Рафаэль настолько велик, что влияние его ощущается в произведениях мировой литературы", - добавил Шмидт.

Впервые в России

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак отметила, что полноценная выставка Рафаэля проходит в России впервые. "Это событие, которое происходит в жизни любого музея не так часто. Хотя почва в нашем музее была подготовлена, к нам уже заезжали "рафаэли", и некоторые даже здесь проживали в течение 10 лет", - сказала она.

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В ГМИИ им. Пушкина уже выставлялись отдельные картины Рафаэля: "Донна Велата", "Дама с единорогами", в течение 10 лет выставлялась "Сикстинская Мадонна".

"Если бы просто привезли несколько вещей Рафаэля, мы бы все здесь собрались. Но эта выставка - не просто набор вещей, в ней есть некая идея, смыслы, которые обращают нас и к Рафаэлю, и к эпохе, и к его влиянию на мировую культуру в целом, и на русскую в частности", - отметила Лошак.

По ее словам, важно также, что выставку сопровождает каталог с абсолютно нетривиальными текстами, которые помогают понять его творчество.

Высший уровень

"В такой большой выставке Рафаэля есть попытка посольства выйти на высший уровень целой серии показов итальянской живописи, которые мы проводили в последние годы", - отметил посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини. Подчеркивая уровень сложности организации подобного уровня проектов, он для примера назвал страховую стоимость одной из восьми живописных работ, представленных на выставке.

"Страховая стоимость картины, которая сейчас у меня за спиной ("Экстаз Святой Цецилии со святым Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной" - прим. ТАСС), - 100 млн евро. Можете себе представить, как грамотно нужно организовать перевозку такого уровня шедевров", - сказал посол.

Одиннадцать шедевров

Всего в Москве покажут восемь живописных произведений Рафаэля и три графических, преимущественно из собрания Галереи Уффици. Среди шедевров, которые выставят в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из Галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья) и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.

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Произведения на выставке Рафаэля в ГМИИ застрахованы почти на полмиллиарда евро

Галерею портретов откроет небольшой "Автопортрет" Рафаэля и продолжат парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из Галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке.

Все произведения искусства застрахованы на сумму около полумиллиарда евро. Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.

Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" продолжит свою работу до 11 декабря.

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