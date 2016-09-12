Владимир Мединский признался в любви к Театру Вахтангова

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Министр культуры РФ Владимир Мединский признался в любви к Театру имени Вахтангова. Об этом глава Минкультуры заявил на сборе труппы театра, открывающего в понедельник 96-й сезон.

"Меня пригласили на открытие юбилейного сезона, а, оказывается, сезон уже 96-й, и 95-летний юбилей будет отмечаться 13 ноября", - сказал Мединский. "Значит, госфинансирование к 100-летию театра сможете получить дважды", - пошутил министр. Ранее, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минкультуры назвал Вахтанговский театр одним из самых экономически эффективных. "Театр Вахтангова зарабатывает два рубля на каждый рубль госсубсидий", - сказал тогда Мединский, на что президент отреагировал одним словом: "Здорово".

Фрагмент этой встречи был показан в видеоролике на сборе труппы вахтанговцев. "Тяжело что-то добавить после того, что сказал президент", - заметил Мединский. "Я стараюсь не оглашать своих личных симпатий, дабы не обижать других. Но в данном случае честно должен признаться, что Театр Вахтангова один из моих самых любимых театров", - заявил глава Минкультуры.

Министр присвоил звание народной артистки РФ Юлии Рутберг, передав актрисе соответствующие регалии. При этом Мединский подчеркнул, что Рутберг получила высочайшую и редкую награду, добавив, что звание народного артиста с 2015 года присуждается не чаще четырех-пяти раз в год.

Итоги прошлого сезона

Затем директор Вахтанговского театра Кирилл Крок подвел итоги прошлого сезона, согласно которым только в Москве за минувший год спектакли Вахтанговского театра посмотрели 295 тыс. 362 человека. Посещаемость составила 96,25%. Театр побывал на гастролях во многих городах России, а также в Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Китае.

"Только что труппа возвратилась из Уфы, где выступила в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2016", - добавил Крок.

Планы на новый сезон

О планах театра рассказал художественный руководитель Римас Туминас. Ближайшей премьерой он назвал спектакль "Наш класс" по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека, который ставит Наталья Ковалева. Премьера состоится 14 октября на новой сцене.

Следующей премьерой будет "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стриндберга в постановке Гульназ Балпеисовой. Спектакль пойдет на сцене Первой студии Театра Вахтангова.

Громкой премьерой, по словам Туминаса, обещает стать спектакль по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", где в женской роли впервые за всю свою долгую творческую карьеру выступит народный артист СССР, старейший актер Вахтанговского театра, 94-летний Владимир Этуш. Спектакль ставит известный режиссер Владимир Иванов. Репетиции идут полным ходом, а премьера намечена на декабрь 2016 года.

"Сам я планирую весной приступить к репетициям спектакля по "Фаусту" Гёте", - заключил Туминас.