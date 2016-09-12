Медали и 500 тыс. рублей получили педагоги консерватории в Москве в честь юбилея вуза

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пять золотых медалей имени Николая Рубинштейна, а также денежные премии в размере 500 тыс. рублей были вручены профессорам Московской государственной консерватории (МГК) в честь 150-летия вуза. Торжественная церемония прошла в понедельник в Большом зале на расширенном заседании ученого совета консерватории.

Премии получили пианисты Сергей Доренский и Михаил Воскресенский, музыковед Екатерина Царева, виолончелистка Наталья Шаховская и дирижер Геннадий Рождественский. Как пояснил ректор МГК Александр Соколов, все медали, действительно, золотые. "Это настоящая медаль из чистого золота и денежная премия 500 тыс. рублей. Имена профессоров определялись тайным голосованием ученого совета. Сегодня мы впервые вручаем эти премии, но теперь будем делать это каждый год, называя по пять имен", - сказал Соколов.

Ректор отметил, что вместе с традицией премий с сегодняшнего дня в МГК возвращается и другая давняя традиция: написание имен знаменитых выпускников на мраморных досках в фойе Малого зала. "Проходя мимо мраморных досок, вы наверняка обращали внимание, что некоторые записи оборваны. Это был определенный символ - что должна быть призма времени, впечатлениям нужно отстояться. Сейчас пришло время, когда можно с уверенностью сказать, какие имена должны быть вписаны золотыми буквами в летопись МГК", - сказал Соколов и добавил, что каждый год пять имен будут появляться на мраморных досках.

Также особый наградной знак 150-летия МГК, выполненный из серебра и золота, был вручен дирижеру Александру Лазареву, который на протяжении сезона вел программу "Парад дирижеров". Поздравить МГК с юбилеем на расширенный ученый совет приехали министр культуры РФ Владимир Мединский, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, декан миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского университета, протоиерей Николай Соколов, ректор Российской Академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская, и.о. ректора Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев и другие.

Звучали музыкальные поздравления от педагогов, выпускников и студентов консерватории: профессоров, пианистов Михаила Воскресенского и Андрея Писарева, виолончелиста Бориса Андрианова и пианистки Ксении Башмет и других. Хор Московской консерватории, расположившийся на балконе Большого зала, исполнил Гимн России и "Славься" Глинки, а в качестве аккомпанемента к знаменитому гимну студентов "Гаудеамус" впервые зазвучал уникальный орган БЗК, молчавший около 10 лет. Однако реставрационные работы инструмента еще не закончены и дата "инаугурации" органа, когда он наконец сможет зазвучать в полную мощь, будет объявлена дополнительно.

Официально Московской консерватории исполнится 150 лет 13 сентября.