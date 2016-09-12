"Амедиатека" выпустит первый сериал собственного производства в 2017 году

Сирийская вооруженная оппозиция принимает соглашение о перемирии с оговоркамиМеждународная панорама 12 сентября, 19:23
Командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на неделюМеждународная панорама 12 сентября, 19:20
Путин поздравил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского со 150-летним юбилеемКультура 12 сентября, 19:14
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента СШАМеждународная панорама 12 сентября, 19:13
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программыЭкономика и бизнес 12 сентября, 19:08
Смартфоны Samsung из новых партий появятся в России до конца осениЭкономика и бизнес 12 сентября, 18:59
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере МосквыПроисшествия 12 сентября, 18:58
СК признал потерпевшей воспитателя спецучилища на Урале, где произошли беспорядкиПроисшествия 12 сентября, 18:56
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное делоПроисшествия 12 сентября, 18:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Онлайн-сервис "Амедиатека" начал производство собственных сериалов, первый из которых будет выпущен осенью 2017 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Amedia TV Денис Горшков.
"Сейчас мы активно смотрим и выбираем проекты. Мы планируем выпустить первый собственный проект во второй половине 2017 года, ориентируемся на осень, на новый сезон", - отметил Горшков.
По его словам, он пока не готов объявить подробности данных проектов, однако уже известно, что это будут драматические сериалы, состоящие из восьми-десяти эпизодов в сезоне.
"Это драмы, 18+, взрослые истории. Как мы говорим: "Это то, что вы не увидите на эфирном ТВ в силу своей откровенности, подачи и свободы". То, что не цензурируется из-за слишком откровенных сцен, жесткого юмора или острой подачи. Учитывая то, что у нас платный сервис, мы можем позволить себе эту свободу. Собственно, мы идем той же дорогой, что наши коллеги за рубежом, например, HBO в Европе", - отметил глава Amedia TV.
Кроме того, компания будет заниматься и производством собственных документальных проектов.
"Это больше имиджевая история, но тем не менее мы считаем это направление важным, чтобы строить бренд оригинального производства. Акцент в документальных проектах будет сделан на российские истории, судьбы", - подчеркнул Горшков.
Для производства документальных проектов компания не исключает возможности привлечения государственной финансовой поддержки, а сериалы планирует снимать за счет собственных средств и копродакшна.
По словам Горшкова, отечественный контент востребован в онлайн-сервисе. В пример он привел сериал Первого канала "Метод" режиссера Юрия Быкова, который выходил на "Амедиатеке" одновременно с телепремьерой, но при этом стабильно занимал место в первой десятке популярных сериалов среди пользователей онлайн-сервиса.