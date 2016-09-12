Путин поздравил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского со 150-летним юбилеем

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского со 150-летием вуза. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Вместе с вами этот юбилей отмечают все, кто ценит наше национальное историческое, культурное, духовное достояние, кому дороги великие традиции отечественного искусства. Созданная в 1866 году, консерватория прошла большой, насыщенный творческий путь и, благодаря подвижничеству многих поколений талантливых, беззаветно преданных любимому делу преподавателей и выпускников, стала уникальным, известным во всем мире музыкальным вузом, крупным научным, просветительским центром", - говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что консерватория остается проводником новаторских идей в российской культуре, сохраняя при этом традиции, заложенные "отцами-основателями".

Президент выразил убеждение в том, что "нынешний коллектив Московской консерватории и впредь будет вдохновенно служить высоким идеалам искусства, открывать дорогу молодым дарованиям".

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского - один из ведущих музыкальных вузов России. Он осуществляет подготовку профессиональных музыкантов всех специальностей - исполнителей-инструменталистов, певцов, дирижеров, музыковедов, композиторов. Сегодня в консерватории обучаются около 1,4 тыс. студентов, в том числе около 250 иностранцев.