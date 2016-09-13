Центр Помпиду представит крупнейший дар русского искусства в истории мировых музеев

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000: уникальный дар музею", организованной при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, пройдет во вторник вечером в Центре Помпиду в Париже с участием специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и президента Центра Помпиду Сержа Лавиня.

"Нам необходимо было обозначить систему в русском искусстве XX века. Обозначить если не детализированной, то хотя бы контурной картой, чтобы белые пятна могли дальше закрываться и Центру Помпиду можно было работать с отдельными художниками", - сказала ТАСС директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, которая вместе с Николя Луччи-Гутниковым из Центра Помпиду выступила куратором проекта.

Чтобы этот грандиозный проект состоялся, потребовалось консолидировать усилия 40 дарителей - крупнейших российских коллекционеров, художников и членов их семей, а также приобрести те работы, которые можно было только выкупить - в этой части помог Благотворительный фонд Владимира Потанина. В результате собрание Центра Помпиду пополнилось 250 экспонатами (около 400 единицами музейного хранения, уточнила Свиблова). На данный момент это самая представительная коллекция российского искусства за пределами страны, хотя отдельные работы есть и в Тейт Модерн, и в нью-йоркском Музее современного искусства. Работы нон-конформистов, соц-артистов, московских концептуалистов и ленинградских художников размещены не в отдельном пространстве, а встроены в постоянную экспозицию Центра Помпиду.

Среди коллекционеров-дарителей - Екатерина и Владимир Семенихины, Игорь Цуканов, Инна Баженова и Дмитрий Саморуков, Игорь Маркин. Свои работы в Центр Помпиду, в частности, передали арт-группа AES+F, художники Вадим Захаров, Григорий Брускин, Юрий Аввакумов, Владимир Янкилевский. Подаренные произведения, как сообщал ранее директор музея Бернар Блистен, продолжат экспонироваться по принципу ротации и после закрытия этой выставки.

"Наша глобальная задача состоит в том, чтобы такие коллекции были во всех музеях мира. Тогда наше современное русское искусство будет известно так же, как русский авангард. Оно этого заслуживает", - заключила Свиблова.

Выставка, которая откроется для публики 14 сентября и продлится до 27 марта, даст старт перекрестному Году культурного туризма Россия - Франция.