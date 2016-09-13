Путин и Медведев поздравили Розенбаума с 65-летним юбилеем

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием певца, композитора, актера, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
"Вы известны как талантливый музыкант, поэт и композитор, один из самых ярких и популярных в нашей стране исполнителей авторской песни. Благодаря богатому и интересному репертуару, артистическому темпераменту и особому, узнаваемому тембру голоса Ваше творчество находит отклик в сердцах слушателей разных возрастов и поколений", - говорится в тексте телеграммы.
Президент отметил активное участие артиста в культурной жизни Петербурга и всей страны, а также в реализации социально значимых проектов. Он пожелал Розенбауму здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.
Свои поздравления музыканту также направил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В своей поздравительной телеграмме глава кабмина отметил искренность, душевность, глубину и теплоту произведений Розенбаума. Медведев также добавил, что концерты музыканта пользуются большой популярностью и неизменной любовью слушателей.
Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Розенбаум выпустил около 30 сольных музыкальных альбомов, его песни звучат в 20 фильмах и сериалах. Розенбаум является обладателем ордена Почета (2011) и почетного диплома Законодательного собрания Петербурга (2001), он также удостоен премии ФСБ России в номинации "Музыкальное искусство" (2007).