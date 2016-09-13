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Путин и Медведев поздравили Розенбаума с 65-летним юбилеем

Культура
13 сентября, 10:33 дата обновления: 13 сентября, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Президент и премьер-министр в поздравлениях отметили талант певца и глубину его произведений
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Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием певца, композитора, актера, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Вы известны как талантливый музыкант, поэт и композитор, один из самых ярких и популярных в нашей стране исполнителей авторской песни. Благодаря богатому и интересному репертуару, артистическому темпераменту и особому, узнаваемому тембру голоса Ваше творчество находит отклик в сердцах слушателей разных возрастов и поколений", - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил активное участие артиста в культурной жизни Петербурга и всей страны, а также в реализации социально значимых проектов. Он пожелал Розенбауму здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.

Свои поздравления музыканту также направил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В своей поздравительной телеграмме глава кабмина отметил искренность, душевность, глубину и теплоту произведений Розенбаума. Медведев также добавил, что концерты музыканта пользуются большой популярностью и неизменной любовью слушателей.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Розенбаум выпустил около 30 сольных музыкальных альбомов, его песни звучат в 20 фильмах и сериалах. Розенбаум является обладателем ордена Почета (2011) и почетного диплома Законодательного собрания Петербурга (2001), он также удостоен премии ФСБ России в номинации "Музыкальное искусство" (2007).

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