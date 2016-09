В Лондоне обнародовали шорт-лист Букеровской премии

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. "Короткий список" престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в Лондоне.

В него вошли шесть авторов из лонг-листа, состоявшего из тринадцати писателей-номинантов.

Кто вошел в шорт-лист

За престижную награду, имя обладателя которой будет оглашено 25 октября, и причитающийся приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов ($65,6 тыс.), поборются британская писательница Дебора Леви с книгой "Горячее молоко" (Hot milk) и ее соотечественник Грэм Макри Барнет с произведением "Его кровавый проект" (His Bloody Project).

Писатель из США Пол Бити попал в список со своим романом "Распродажа" (The Sellout). Другой представитель Соединенных Штатов - Оттесса Мошфейг с книгой "Эйлин" (Eileen). В перечень также вошли Дэвид Сзали, имеющий британское и канадское гражданство, с книгой "Вся суть человека" (All That Man Is) и канадка Мадлен Тьен с романом "Не говори, что у нас ничего нет" (Do Not Say We Have Nothing).

Интересно, что в списке не оказалось лауреата Нобелевской премии по литературе 2003 года южноафриканского писателя Джона Максвелла Кутзее, который дважды удостаивался Букеровской премии в 1983 и 1999 годах за романы "Жизнь и время Михаэля К." (Life & Times of Michael K) и "Бесчестье" (Disgrace). В лонг-листе Кутзее был представлен романом "Детство Иисуса" (The Schooldays of Jesus).

История премии

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем ее жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк - Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел.

Четыре обладателя награды - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Букеровская премия. Досье