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В Москве началось прощание с поэтессой Новеллой Матвеевой

Культура
13 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Церемония проходит в Малом зале Центрального дома литераторов
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданская панихида по барду, поэтессе Новелле Матвеевой началась в московском Центральном доме литераторов (ЦДЛ), передает корреспондент ТАСС.

Церемония проходит в Малом зале ЦДЛ, где собрались близкие, друзья, коллеги поэтессы, а также поклонники ее творчества. В зале звучат песни Новеллы Матвеевой, люди несут к гробу цветы.

Ранее во вторник также состоялось отпевание поэтессы в Храме св. Космы и Дамиана в Шубине (Столешников переулок). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Поэтесса, бард, драматург и литературовед Новелла Матвеева скончалась 4 сентября на 82-м году жизни. Девятого сентября на сайте московского отделения Союза деятелей авторской песни появилось сообщение о сборе денег в помощь ее семье, которые пойдут на проведение отпевания, панихиды, захоронения, концерта памяти, а также на благоустройство могилы.

Новелла Матвеева получила широкую известность в качестве одного из первых отечественных поэтов-бардов. Ее пластинка "Стихи и песни", вышедшая в 1966 г., стала первой в СССР в жанре авторской песни. В последующие годы Матвеева записала несколько пластинок и компакт-дисков.

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002, за сборник стихотворений "Жасмин") и Пушкинской премии в области поэзии (1998). В 2006 г. выпустила книгу воспоминаний "Мяч, оставшийся в небе". В 2009 г. музыкальная группа "Сегодня в мире" представила альбом, содержащий 14 песен на стихи Новеллы Матвеевой.

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