Чешский режиссер Иржи Менцель даст мастер-класс в Киноакадемии Михалкова

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чешский режиссер Иржи Менцель 20 сентября проведет мастер-класс для слушателей Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии.
"Обладатель мировых кинонаград Иржи Менцель проведет семинар для слушателей Академии, - отметили в пресс-службе. - Встреча носит творческий характер, поэтому слушатели смогут свободно поговорить о кино и задать мэтру интересующие их вопросы".
Ретроспектива фильмов создателя картин "Поезда под особым наблюдением" и "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" пройдет в Москве с 19 сентября по 5 октября.
Как пояснили в Академии, режиссер также проведет в кинотеатре "Пионер" ряд встреч со зрителями. "На торжественном открытии он лично представит оскароносную ленту "Поезда под пристальным наблюдением", - рассказали в пресс-службе. - Также состоится презентация книги "Ну не знаю", состоящей из оригинальных эссе Иржи Менцеля, написанных им в период с 1995 по 1998 год; затем пройдет показ трех студенческих короткометражек мэтра".