Прием заявок на II Всероссийский музыкальный конкурс продлили до 1 октября

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на II Всероссийский музыкальный конкурс по специальностям "Ударные инструменты" и "Орган" продлен до 1 октября 2016 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", являющейся организатором состязания.
В этом году конкурс пройдет по специальностям "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа". Прием заявок по специальности "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов" уже завершен. По остальным специальностям заявки можно прислать до 1 октября.
Первыми в состязание вступят духовики: старт прослушиваний назначен на 19 сентября в Москве. За призовые места поборются 225 солистов (82 в номинации "медные духовые" и 143 - "деревянные духовые") и 22 ансамбля (10 брасс-квинтетов и 12 квинтетов деревянных духовых). Первый и второй туры конкурса пройдут в Москве, Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Финальные соревнования соберут лучших духовиков на сцене столичной Академии музыки имени Гнесиных с 26 по 29 ноября. Гала-концерт лауреатов состоится 30 ноября в Концертном зале имени Чайковского с участием Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В жюри конкурса по духовым специальностям в этом году вошли Валерий Халилов, Сергей Ролдугин, Владислав Лаврик, Павел Смелков, Сергей Поляничко и другие.
Состязания по специальности "Ударные инструменты" и "Арфа" пройдут в Москве с 26 по 29 ноября и с 2 по 9 ноября соответственно, по специальности "Орган" - в Казани с 12 по 18 ноября.
Всероссийский музыкальный конкурс впервые был проведен в 2010 году с целью возродить традиции "предшественника" - Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году. Всероссийский музыкальный конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний: в первый год музыканты соревнуются по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение". Во второй - по специальностям "Камерный ансамбль", "Хоровое дирижирование" и "Оперно-симфоническое дирижирование", третий - "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа". Четвертый, заключительный год цикла - "Народные инструменты" и "Дирижирование оркестром народных инструментов".