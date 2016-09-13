Актер Николас Кейдж приедет в Москву на премьеру фильма "Крейсер"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Американский актер, обладатель премии "Оскар" Николас Кейдж приедет 20 сентября в Москву на премьеру картины Марио Ван Пиблза "Крейсер", в которой он сыграл главную роль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Парадиз", занимающейся прокатом ленты.
"Николас Кейдж посетит Москву 20 сентября, он примет участие в пресс-конференции, а затем вечером представит фильм "Крейсер" в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой", - отметила собеседница агентства.
Действие картины происходит летом 1945 года, когда крейсер ВМС США был торпедирован японцами и пошел ко дну. Помимо Кейджа, в ленте сыграли Том Сайзмор, Томас Джейн и Мэтт Лантер. В российский прокат фильм выйдет 22 сентября.