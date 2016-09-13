Кучерена: фильм "Сноуден" показывает безумие вокруг нас

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая работа американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден", созданная по мотивам книги адвоката Анатолия Кучерены "Время спрута", "дает возможность посмотреть, какое безумие происходит вокруг нас" и не оставит равнодушным никого. Об этом во вторник на российской премьере киноленты заявил журналистам сам Кучерена.

"Я, конечно, не могу навязывать этот фильм - это с моей стороны нескромно, потому что я автор книги. Но я считаю, что этот фильм дает возможность посмотреть, какое безумие происходит вокруг нас", - сказал адвокат.

По его словам, в картине показана "возможная прослушка, слежка за нами, чтение нашей корреспонденции". "Кто-то скажет: "Ну подумаешь, следят за нами, мы не совершаем никаких преступлений". Но это вероломное вторжение в частную жизнь, безусловно, должно волновать каждого из нас. Это грубейшее нарушение наших прав", - считает Кучерена.

Он считает, что Эдвард Сноуден совершил большой подвиг, рассказав миру об этом. "Я не знаю сегодня такого человека, который живет на планете Земля, кто проявил такую смелость. Не испугавшись возможных репрессий, преследований и так далее. Он вышел и сказал, что я вот тот человек, который до недавнего времени следил за вами, слушал ваши телефоны, читал вашу переписку", - рассказал адвокат.

Фильм "Сноуден" рассказывает о жизни бывшего аналитика Агентства национальной безопасности (АНБ) США - со времен, пока он еще не работал на спецслужбы, до скандала с утечкой секретной информации. Главную роль в картине сыграл актер Джозеф Гордон-Левитт.

О Сноудене

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

На этой неделе стало известно, что Сноуден рассчитывает на помилование президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой перед тем, как тот сложит полномочия главы государства. Об этом экс-аналитик АНБ сообщил в интервью, опубликованном газетой The Guardian.