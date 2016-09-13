Орган Большого зала Московской консерватории вновь зазвучит после реставрации в декабре

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уникальный орган Большого зала Московской консерватории имени Чайковского (МГК) вновь зазвучит в декабре этого года после пятилетнего молчания. Об этом во вторник журналистам сообщил ректор МГК Александр Соколов перед юбилейным концертом, посвященным 150-летию консерватории.
"Основные реставрационные работы уже завершены, сейчас идут тонкие работы по интонировке инструмента. 15 декабря назначена приемка органа, 17-го, скорее всего, будет концерт-инаугурация", - сказал Соколов.
По его словам, в программе торжественного концерта прозвучит то же сочинение, которое первым прозвучало на этом инструменте еще в 1901 году - "Фантазия" Шарля Видора, исполнять которую будет французский органист собора Нотр- Дам-де-Пари Оливер Лотри.
Уникальный орган Большого зала консерватории был создан в 1899 году по заказу железнодорожного магната, барона Сергея фон Дервиза, чьи дети учились у Петра Ильича Чайковского. Автором выступил Аристид Кавайе-Колль - основатель одноименной парижской фирмы и крупнейший органный мастер Европы. В консерватории орган был установлен в 1901 году, и с тех пор постоянно использовался. В 2011 году по техническим причинам орган был законсервирован до проведения реставрационных работ.