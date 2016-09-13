Московская консерватория отметила 150-летие торжественным концертом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московская государственная консерватория имени Чайковского (МГК) отметила торжественным концертом свой юбилей - 150 лет со дня основания. На сцене Большого зала выступили знаменитые выпускники: пианист Николай Луганский, виолончелист Александр Рудин, певица Маквала Касрашвили, скрипач Виктор Третьяков, альтист и дирижер Юрий Башмет.

Перед началом концерта с приветственным словом выступил ректор МГК Александр Соколов, также были зачитаны поздравления от президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"150-летие нельзя было попытаться отметить в один день. Поэтому мы готовились к празднованию целый сезон. Эта же неделя посвящена тому, чтобы показать нынешнюю консерваторию", - сказал ректор.

В частности, по его словам, накануне состоялся концерт симфонического оркестра консерватории и двух выпускников, лауреатов крупнейших конкурсов, прошедших этим летом, пианистов Андрея Гугнина и Никиты Мндоянца. В день рождения МГК, на сцене Большого зала сыграли знаменитые выпускники, которые являются лицом консерватории. А завтра и послезавтра место на сцене займет молодое поколение: студенты, аспиранты, а также учащиеся Центральной музыкальной школы при консерватории.

Среди гостей мероприятия были президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, президент Фонда Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский, протоиерей Николай Соколов и другие.

Юбилейные празднования будут продолжаться весь сезон. Одним из главных событий должно стать открытие уникального органа Большого зала, который был закрыт на реставрацию в 2011 году. Как пояснил сегодня ректор, основные работы уже закончены, приемка органа должна состояться 15 декабря, а концерт-инаугурация - 17 декабря, после чего инструмент будет участвовать в концертной жизни консерватории уже в полную силу.