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Похороны Эдуарда Назарова пройдут на Ваганьковском кладбище

Культура
14 сентября, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Гражданская панихида начнется в 11:00 в московском Доме кино
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Эдуард Назаров

Эдуард Назаров

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва простится в среду с советским мультипликатором, режиссером и художником, народным артистом РФ Эдуардом Назаровым, скончавшимся на 75-м году жизни.

"Гражданская панихида начнется в 11:00 мск в московском Доме кино, - сообщили ТАСС в пресс-службе Международного фестиваля "Крок", президентом которого был Назаров. - Потом пройдут похороны на Ваганьковском кладбище".

В качестве режиссера Эдуард Назаров снял такие мультфильмы, как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову". Как художник-постановщик он участвовал в создании анимационных лент "Винни-Пух", "Остров" и других.

Эдуард Назаров

Эдуард Васильевич Назаров родился 23 ноября 1941 г. в Москве.

В 1971 г. окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (ныне - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова).

В 1959-2002 гг. работал на киностудии "Союзмультфильм", сначала прорисовщиком, затем - ассистентом художника-постановщика (у Михаила Цехановского). С 1965 г. был художником-постановщиком у режиссера Федора Хитрука, работал с ним над мультфильмами "Каникулы Бонифация", "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости" и др.

В 1973 г. Назаров дебютировал как режиссер с мультфильмом "Равновесие страха", который в 1976 г. был показан на кинофестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене (ФРГ).

Наибольшую известность режиссеру принес фильм "Жил-был пес" (1982), созданный по мотивам украинской народной сказки "Сирко". Фразы из фильма "Щас спою!" и "Ты заходи, если что..." впоследствии стали крылатыми. "Жил-был пес" получил специальный приз жюри на Международных днях мультипликационного кино в Аннеси (Франция, 1983), приз на МКФ молодых режиссеров в Туре (Франция, 1983), первый приз на V МКФ сказочных фильмов в Оденсе (Дания, 1983).

С 1990-х гг. специализировался на преподавании. В 1993 г. вместе с мультипликаторами Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием Норштейном основал московскую школу-студию аниматоров "ШАР".

В 1987-1999 гг. - вице-президент Международной ассоциации анимационного кино (АСИФА).

С 1991 г. вместе с украинским режиссером Давидом Черкасским являлся президентом Международного фестиваля анимационных фильмов "Крок", с 2007 г. - художественным руководителем анимационной студии "Пилот", крупнейшим проектом которой стал цикл мультфильмов по мотивам сказок народов России "Гора самоцветов".

Эдуард Назаров был режиссером, автором сценария и художником-постановщиком анимационных фильмов "Бегемотик" (1975), "Принцесса и Людоед" (1977), "Охота (1979), "Путешествие муравья" (1983), "Про Сидорова Вову" (1985), "Мартынко" (1987). Кроме того, он озвучивал мультфильмы, в том числе в рамках проекта "Гора самоцветов". Был соавтором и ведущим ряда телепередач - "Анимация от А до Я" (1996-1998), "Мир анимации или анимация мира" (1999-2001); снялся в нескольких документальных фильмах об анимации - "Союзмультфильм: сказки и были" (2003), "Фабрика чудес" (2006), "Невесомая жизнь" (2006).

Занимался оформлением различных журналов - "Квант", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Химия и жизнь" и др.

В 1979-2000 гг. преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), Народный артист РФ (2012). Лауреат Государственной премии РСФСР (1988).

Работы Назарова неоднократно удостаивались наград на международных фестивалях.

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