Жюри литературной премии "Ясная Поляна" объявит финалистов в двух номинациях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жюри ежегодной общероссийской литературной премии "Ясная Поляна" объявит в среду финалистов в номинациях "XXI век" и "Детство. Отрочество. Юность". Объявление короткого списка премии пройдет в новом пространстве Театра Наций. Гости церемонии смогут увидеть его первыми.

В лонг-лист в номинации "XXI век" вошли 42 произведения. Среди них такие, как "С неба упали три яблока" Наринэ Абгарян, "Крепость" Петра Алешковского, "Цейлон" Юрия Буйды, "Десять историй о любви" Андрея Геласимова, "Напрямик" Романа Сенчина, "Как же ее звали?" Александра Снегирева, "Рассказы о животных" Сергея Солоуха, "Зимняя дорога" Леонида Юзефовича.

В лонг-листе номинации "Детство, отрочество, юность" значатся 26 произведений. Среди них "Письма с моей фермы" Марии Слоним, "Русские мальчики" Валерия Осинского, "Открытый финал" Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак.

Совокупный размер премиального фонда составляет 7 млн рублей. Победитель в номинации "XXI век", которая отслеживает актуальные тенденции современной русской литературы, получит 2 млн рублей, а авторы, вошедшие в шорт-лист, разделят между собой 1 млн рублей. Победитель в номинации "Детство. Отрочество. Юность", в которой участвуют книги для юных читателей, получит 500 тыс. рублей, и 300 тыс. рублей распределятся среди финалистов данной номинации.

Премиальный фонд номинации "Иностранная литература", введенной в 2015 году и отмечающей выдающуюся переводную прозу, также состоит из двух частей: 1 млн рублей получит лауреат - зарубежный писатель, и 200 тыс. рублей - переводчик книги лауреата на русский язык.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Премия вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в упомянутых трех номинациях. Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования вручается специальный приз "Выбор читателей", учрежденный компанией Samsung. Председатель жюри премии - советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.