Московский Театр на Покровке открывает новый сезон

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Народному артисту России, режиссеру, основателю московского Театра на Покровке Сергею Арцибашеву, который скоропостижно скончался 12 июля 2015 года, в среду могло бы исполниться 65 лет. По традиции в день рождения создателя и худрука его театр откроет свой очередной сезон.

Больше трех лет в здании Театра на Покровке идет ремонт, поэтому открытие сезона состоится в Центре драматургии и режиссуры на Соколе, где идет большинство постановок театра. "Новый сезон проведем под знаком воскрешения лучших спектаклей режиссера, планируем, что это будет, в частности, "Ревизор" Гоголя, - ранее сообщил ТАСС главный режиссер театра Геннадий Шапошников. - Мы хотим показать, что дело Арцибашева живет".

Сергей Арцибашев - выпускник ГИТИСа, работал в Театре на Таганке, был главным режиссером Московского театра комедии. С 1991 года - основатель и художественный руководитель Театра на Покровке. Также он возглавлял Московский академический театр им. Маяковского.

В качестве режиссера Арцибашев осуществил более 50 постановок в России, СНГ и за рубежом. На его счету свыше двадцати ролей в кино. Он снимался в фильмах "Жестокий романс", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты", "Ширли-мырли", "ДМБ", "12" и многих других.

Геннадий Шапошников был назначен на пост главного режиссера Театра на Покровке в октябре прошлого года. Также он являлся художественным руководителем Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.