Театр имени Моссовета открывает новый сезон без художественного руководителя

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Моссовета открывает новый, 94-й по счету, сезон без художественного руководителя. Народный артист РФ Павел Хомский, возглавлявший коллектив более 30 лет, скончался 6 сентября на 92-м году жизни.

"К сожалению, Павла Осиповича Хомского больше нет, но остались его спектакли. Одной из последних работ режиссера, "Римской комедией" по пьесе Леонида Зорина с Георгием Тараторкиным и Виктором Сухоруковым в главных ролях, и откроется сегодня вечером новый сезон", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Сбор труппы

Также, по словам собеседницы агентства, состоится традиционный после летнего антракта сбор труппы, который проведет директор театра Валентина Панфилова. Она же озвучит планы предстоящего сезона.

"Сначала мы почтим память Павла Осиповича (Хомского - прим. ТАСС), - рассказали в пресс-службе. - Затем поздравим с наградой Венецианского фестиваля "Серебряный лев" Андрея Кончаловского и актеров театра - Юлию Высоцкую, Виктора Сухорукова, Ларису Кузнецову, Евгения Ратькова и Владислава Боковина, снимавшихся в фильме "Рай".

В пресс-службе напомнили, что у Андрея Кончаловского с "моссоветовцами" давнее содружество. В разные годы маститый режиссер поставил здесь несколько спектаклей. Три из них, созданные по пьесам Чехова "Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад", объединены в своеобразный триптих. Эти постановки идут три вечера подряд, ближайший показ чеховской трилогии состоится сразу после открытия сезона - 16, 17 и 18 сентября.

Гастроли чеховской трилогии

Вскоре после открытия сезона в Москве чеховская трилогия отправится в Санкт-Петербург, где 30 сентября откроет программу XXVI Международного театрального фестиваля "Балтийский дом", информировали в пресс-службе. Кроме того, спектакль "Вишневый сад" приглашен на гастроли в Ригу (Латвия) и Таллин (Эстония), которые намечены на февраль 2017 года. На май запланировано участие чеховской трилогии в Международном фестивале искусств имени Михаила Туманишвили GIFT в Тбилиси (Грузия). Также планируются гастроли трилогии по городам Сибири и Дальнего Востока.

Премьеры нового сезона

Что касается планов, то, как отметили в пресс-службе, первая премьера сезона состоится на Основной сцене 8 октября. Это будет спектакль "Баден-Баден", который по роману Тургенева "Дым" поставит известный режиссер Юрий Еремин. В ролях заняты Евгения Крюкова, Галина Боб, Алексей Трофимов, Дмитрий Подадаев, Дмитрий Щербина, Дмитрий Попов, Роман Кириллов и другие.

На начало декабря намечена премьера спектакля под рабочим названием "Мечтатели" по пьесе американского драматурга Херба Гарднера "Я - не Раппопорт". Режиссер - Сергей Аронин. В главных ролях - Виктор Сухоруков и Андрей Шарков, приглашенный из Санкт-Петербургского БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Также запланирована постановка Сергея Юрского по новой пьесе Игоря Вацетиса. В планах сезона значится также новый танцевальный проект Юрия Еремина и Аллы Сигаловой.

На сцене "Под крышей" первой премьерой сезона, которую предполагается выпустить в ноябре, станет "Месяц в деревне". Пьесу Тургенева ставит Иван Орлов. Роли репетируют Наталья Ноздрина, Александра Кузенкина, Владислав Боковин, Марк Вдовин, Семен Шамин, Сергей Виноградов и другие. Репертуар этой площадки также пополнится новой постановкой режиссера Виктора Шамирова, материал для которой сейчас обсуждается, заключили в пресс- службе театра.