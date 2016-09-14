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Медведев поздравил поэта Александра Кушнера с 80-летним юбилеем

Культура
14 сентября, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Премьер поддержал слова филолога Дмитрия Лихачева, назвавшего Кушнера "поэтом жизни, во всех ее проявлениях"
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием поэта, лауреата Государственной премии Российской Федерации Александра Кушнера. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на сайте правительства.

"Редкий поэтический дар, мастерское владение словом и рифмой помогают вам создавать яркие и глубокие лирические произведения, которые пронизаны любовью к людям, к родной земле. Многие ваши стихи посвящены детям, многие стали замечательными песнями ", - говорится, в частности, в телеграмме.

Премьер поддержал слова филолога Дмитрия Лихачева, назвавшего Кушнера "поэтом жизни, во всех ее проявлениях". "Вас, одного из очень немногих, можно назвать современным классиком", - считает Медведев.

Александр Кушнер родился в 1936 году в Ленинграде. Всего поэт выпустил 19 книг - от сборника "Первое впечатление" (1962) до "Облака выбирают анапест" (2008). Многие из произведений, вошедших в это собрание, уже стали литературной классикой. Свой юбилей Кушнер отметит 15 сентября поэтическим вечером в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга.

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