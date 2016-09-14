Российские мультипликаторы простились с Эдуардом Назаровым

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские режиссеры анимационного кино, художники, продюсеры пришли проститься со знаменитым мультипликатором Эдуардом Назаровым, который скончался 11 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида прошла в среду в московском Доме кино.

В числе тех, кто пришел проститься с Назаровым, режиссеры Юрий Норштейн, Александр Петров, Гарри Бардин, Константин Бронзит, Сергей Меринов, Дмитрий Высоцкий, продюсеры Наталья Мокрицкая, Арсен Готлиб, Александр Герасимов, молодые режиссеры и художники анимационного кино.

Человек всепроникающего искусства

"У него было всегда трагическое выражение лица, оно не совпадало с тем, что выходило из его рук. Самые смешные персонажи в мультипликации принадлежат руке Эдика. Все персонажи, которых он делал, восхитительны, и легкость, с которой он создавал фильмы, она восхитительна", - сказал режиссер Гарри Бардин.

Он подчеркнул, что Назаров был "человеком всепроникающего искусства".

"Во многом благодаря Эдуарду Васильевичу наша анимация была открыта миру, он сумел наладить контакты с ведущими аниматорами мира, что позволило хорошо стартануть международному фестивалю "Крок", президентом которого был Назаров", - считает продюсер, глава открытого анимационного фестиваля в Суздале Александр Герасимов.

Генеральный директор "Крока" Ирина Капличная отметила, что благодаря Назарову "фестиваль состоялся, его полюбили уважали".

"Эдик сделал так, чтобы фестиваль просто был", - подчеркнула она.

Мужественный человек и поразительный мастер

Для режиссера Юрия Норштейна Назаров был близким другом, они дружили семьями.

"Это великий талант. У него никогда не было жеманного равнодушного отношения, он всегда оставался мужчиной", - сказал Норштейн, обращаясь к вдове Назарова - Татьяне.

Все коллеги мультипликатора называют его мужественным человеком и поразительным мастером, имеющим собственную интонацию - "ту, что редко дается творцам".

"Кроме любви и нежности ничего не вспоминается. Я думаю, что все мы благодарны Эдику за то хорошее, что было у нас", - отметил режиссер Александр Петров.

Эдуард Назаров в качестве режиссера снял такие мультфильмы, как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову". Как художник-постановщик он участвовал в создании анимационных лент "Винни-Пух", "Остров" и других.

Назаров закончил Строгановское художественно-промышленное училище, работал в мультипликации с 1959 года - сначала прорисовщиком, затем ассистентом художника-постановщика у Михаила Цехановского, художником-постановщиком у Федора Хитрука. C 1979 по 2000 год преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 году организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров "Шар" совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Юрием Норштейном.

Эдуард Назаров Эдуард Васильевич Назаров родился 23 ноября 1941 г. в Москве. В 1971 г. окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (ныне - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова). В 1959-2002 гг. работал на киностудии "Союзмультфильм", сначала прорисовщиком, затем - ассистентом художника-постановщика (у Михаила Цехановского). С 1965 г. был художником-постановщиком у режиссера Федора Хитрука, работал с ним над мультфильмами "Каникулы Бонифация", "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости" и др. В 1973 г. Назаров дебютировал как режиссер с мультфильмом "Равновесие страха", который в 1976 г. был показан на кинофестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене (ФРГ). Наибольшую известность режиссеру принес фильм "Жил-был пес" (1982), созданный по мотивам украинской народной сказки "Сирко". Фразы из фильма "Щас спою!" и "Ты заходи, если что..." впоследствии стали крылатыми. "Жил-был пес" получил специальный приз жюри на Международных днях мультипликационного кино в Аннеси (Франция, 1983), приз на МКФ молодых режиссеров в Туре (Франция, 1983), первый приз на V МКФ сказочных фильмов в Оденсе (Дания, 1983). С 1990-х гг. специализировался на преподавании. В 1993 г. вместе с мультипликаторами Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием Норштейном основал московскую школу-студию аниматоров "ШАР". В 1987-1999 гг. - вице-президент Международной ассоциации анимационного кино (АСИФА). С 1991 г. вместе с украинским режиссером Давидом Черкасским являлся президентом Международного фестиваля анимационных фильмов "Крок", с 2007 г. - художественным руководителем анимационной студии "Пилот", крупнейшим проектом которой стал цикл мультфильмов по мотивам сказок народов России "Гора самоцветов". Эдуард Назаров был режиссером, автором сценария и художником-постановщиком анимационных фильмов "Бегемотик" (1975), "Принцесса и Людоед" (1977), "Охота (1979), "Путешествие муравья" (1983), "Про Сидорова Вову" (1985), "Мартынко" (1987). Кроме того, он озвучивал мультфильмы, в том числе в рамках проекта "Гора самоцветов". Был соавтором и ведущим ряда телепередач - "Анимация от А до Я" (1996-1998), "Мир анимации или анимация мира" (1999-2001); снялся в нескольких документальных фильмах об анимации - "Союзмультфильм: сказки и были" (2003), "Фабрика чудес" (2006), "Невесомая жизнь" (2006). Занимался оформлением различных журналов - "Квант", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Химия и жизнь" и др. В 1979-2000 гг. преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), Народный артист РФ (2012). Лауреат Государственной премии РСФСР (1988). Работы Назарова неоднократно удостаивались наград на международных фестивалях.