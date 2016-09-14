Жюри литературной премии "Ясная Поляна" объявило финалистов сезона

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жюри ежегодной литературной премии "Ясная Поляна" огласило имена финалистов в номинациях "XXI век" и "Детство. Отрочество. Юность". В шорт-лист номинации "XXI век" вошли шесть произведений, среди которых романы "С неба упали три яблока" Наринэ Абгарян и "Зимняя дорога" Леонида Юзефовича. Об этом рассказал журналистам председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на церемонии в новом пространстве Театра Наций в Москве.

Короткий список

В шорт-лист номинации "XXI" век также вошли Сухбат Афлатуни ("Поклонение волхвов"), Александр Григоренко ("Потерял слепой дуду"), Борис Минаев ("Мягкая ткань. Книга первая: Батист. Книга вторая: Сукно"), Владимир Эйснер ("Гранатовый остров"). В коротком списке номинации "Детство. Отрочество. Юность" оказались Марина Москвина, Говорова Юлия ("Ты, главное, пиши о любви"), Марина Нефедова ("Лесник и его нимфа") и Юлия Яковлева ("Дети ворона").

Толстой начал церемонию объявления шорт-листа премии с символического акта. Он подарил руководителю Театра Наций Евгению Миронову книги лауреатов "Ясной Поляны" прошлых лет и книги финалистов нынешнего года с автографами авторов. "Мы сегодня собрались в новом пространстве Театра Наций. Знаю, что здесь будет еще и библиотечное пространство. Поэтому мы дарим вам эти книги, чтобы библиотечные полки в этом пространстве не пустовали", - сказал Толстой.

Миронов рассказал, что официальное открытие нового пространства Театра Наций состоится через два дня. "Это здание 1812 года, поэтому по времени оно связано с Толстым. Здесь Чехов записался в спортивный клуб, регулярно платил взносы, но так ни разу и не появился", - добавил художественный руководитель Театра Наций.

Жюри о финалистах

Как сообщили члены жюри премии "Ясная Поляна", роман "Дети ворона" Яковлевой рассказывает о детях репрессированных родителей, он затрагивает и более широкую тему - ребенок без родителей. Дети слышат, что отца забрал "воронок", воспринимают это всерьез и начинают искать этого ворона.

В повести Абгарян "С неба упали три яблока" армянская земля, армянская деревня описаны с невероятной точностью и пластичностью, отметили члены жюри. "Армянская тема и армянский язык, и в то же время прекрасный русский язык. В повести много страшных и смешных страниц, там описываются человеческие истории с их чудесами", - поделились они впечатлениями.

Книга "Лесник и его нимфа" Нефедовой повествует о любви студента и старшеклассницы. Действие происходит в перестроечное время, в молодежной среде конца 80-х годов, во время появления хиппи. Книга Юзефовича "Зимняя дорога" - о "белом" генерале и его "красном" противнике, между которыми идет борьба уже после гражданской войны, в 1922 году. "Это книга о том, что всякая война бессмысленна. И это книга о благородных людях. В этом есть некий сюрреализм - благородные люди и бессмысленность войны", - пояснили члены жюри.

Повесть Григоренко "Потерял слепой дуду" рассказывает о глухонемом мальчике, родившемся в очень состоятельной деревенской семье, о его счастливом детстве, его становлении и превращении в зрелого мужчину. Главный герой - полуюродивый, полусвятой. Это трагическая повесть, в которой показана невозможность преодолеть то, что роком висит над семьей, над народом, над страной.

Эпистолярный роман "Ты главное пиши о любви" - это переписка маститого автора Москвиной с ее ученицей Говоровой. Говорова занимается в приюте увечными животными, Москвина же ездит по всему земному шару. Как отметили в жюри премии, эта переписка представляет собой некую матрицу взаимоотношений между учеником и учителем, которые говорят между собой на очень важные философские темы.

Действие книги Афталуни "Поклонение волхвов" происходит в конце XIX - начале XX вв. Главные герои - два брата, один из которых пишет роман на библейскую тему, а другой репетирует "Короля Лира". По мнению жюри, это самый интеллектуальный роман последнего времени.

Роман "Гранатовый остров" Эйснера повествует о жизни островных жителей и написан, как говорят члены жюри, простым, "естественным" словом. "Мягкая ткань" Минаева - роман "о человеке нашего времени, времени, когда отгремели большие войны, мир нет места для большого геройства, и современный человек не знает, к чему приложить свои силы, как построить свою судьбу, сделав ее значительной".

О премии

Совокупный размер премиального фонда составляет 7 млн рублей. Победитель в номинации "XXI век", которая отслеживает актуальные тенденции современной русской литературы, получит 2 млн рублей, а авторы, вошедшие в шорт-лист, разделят между собой 1 миллион рублей.

Победитель в номинации "Детство. Отрочество. Юность", которая выбирает лучшую книгу для юных читателей, получает 500 тысяч рублей, и 300 тысяч рублей распределяются среди финалистов данной номинации. Премиальный фонд номинации "Иностранная литература", введенной в 2015 году и отмечающей выдающуюся переводную прозу, также состоит из двух частей: 1 миллион рублей получает лауреат - зарубежный писатель, и 200 тысяч рублей - переводчик книги лауреата на русский язык.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем- усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в упомянутых трех номинациях. Кроме того, по результатам открытого читательского интернет- голосования определеяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".