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Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера Стоуна

Культура
15 сентября, 13:20 UTC+3
Известному американскому кинорежиссеру и сценаристу 15 сентября исполняется 70 лет
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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© Charles Sykes/AP

15 сентября исполняется 70 лет культовому американскому кинорежиссеру и сценаристу Оливеру Стоуну. Его называют нонконформистом со времен антимилитаристического "Взвода" и антикапиталистического "Уолл-стрит". Это не помешало трехкратному обладателю премии "Оскар" стать одним из самых популярных режиссеров мира.

ТАСС предлагает вам вспомнить лучшие фильмы Стоуна.

Видео: ktmexc400cc, secretvideovault, иван иванов, charlatanfilms, Maia Visocki, MoviemanTrailers — стандартная лицензия Youtube.

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