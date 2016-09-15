Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера Стоуна

15 сентября исполняется 70 лет культовому американскому кинорежиссеру и сценаристу Оливеру Стоуну. Его называют нонконформистом со времен антимилитаристического "Взвода" и антикапиталистического "Уолл-стрит". Это не помешало трехкратному обладателю премии "Оскар" стать одним из самых популярных режиссеров мира.

ТАСС предлагает вам вспомнить лучшие фильмы Стоуна.

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