Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера Стоуна

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15 сентября исполняется 70 лет культовому американскому кинорежиссеру и сценаристу Оливеру Стоуну. Его называют нонконформистом со времен антимилитаристического "Взвода" и антикапиталистического "Уолл-стрит". Это не помешало трехкратному обладателю премии "Оскар" стать одним из самых популярных режиссеров мира.
ТАСС предлагает вам вспомнить лучшие фильмы Стоуна.
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