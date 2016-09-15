"Ежик в тумане": проверьте свое знание культового советского мультфильма

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15 сентября исполняется 75 лет российскому мультипликатору, режиссеру и сценаристу Юрию Норштейну. Наибольшую известность ему принесли мультфильмы "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", удостоенные многочисленных призов на кинофестивалях. Его ленты отмечены более чем 30 премиями, а "Ежик в тумане" получил более 35 призов за рубежом.
К юбилею мультипликатора ТАСС предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете приключения ежика и медвежонка, и ответить на несколько вопросов из истории создания культового мультфильма.