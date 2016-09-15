Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ежик в тумане": проверьте свое знание культового советского мультфильма

Культура
15 сентября, 12:59 UTC+3
ТАСС предлагает вам вспомнить о приключениях ежика и медвежонка, и ответить на несколько вопросов из истории создания мультфильма Юрия Норштейна
Материал из 1 страницы
Коллекционная монета с изображением персонажей мультфильма "Ежик в тумане"

Коллекционная монета с изображением персонажей мультфильма "Ежик в тумане"

© Сергей Бобылев/ТАСС

15 сентября исполняется 75 лет российскому мультипликатору, режиссеру и сценаристу Юрию Норштейну. Наибольшую известность ему принесли мультфильмы "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", удостоенные многочисленных призов на кинофестивалях. Его ленты отмечены более чем 30 премиями, а "Ежик в тумане" получил более 35 призов за рубежом.

К юбилею мультипликатора ТАСС предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете приключения ежика и медвежонка, и ответить на несколько вопросов из истории создания культового мультфильма.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Центре Помпиду открылась выставка русского искусства "Коллекция! Уникальный дар музею"
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
3
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама