Международный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" открывается в Ереване

ЕРЕВАН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Ежегодный международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ- Содружество" открывается в четверг в Ереване. Он проводится в шестой раз, в этом году его тема - "Новости - наша профессия", - рассказали ТАСС организаторы в фонде "Академия российского телевидения".

Цель фестиваля

"Фестиваль ставит целью развитие единого информационного пространства, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами медиаотрасли стран СНГ и ближнего зарубежья, - отметили организаторы. - В смотре принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины".

"С каждым годом в фестивале участвует все большее количество работ и телекомпаний", - подчеркнули организаторы. В этом году представлены 28 работ от 20 телекомпаний 10 стран СНГ и ближнего зарубежья.

Поддержку в проведении фестиваля оказывают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Экспертный совет

Представленные работы оценит экспертный совет, в составе которого - члены Академии российского телевидения, известные телевизионные деятели. Среди них - генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ" Оксана Барковская, ведущая программы "Новости культуры" на телеканале "Россия К" Татьяна Геворкян, заместитель главного редактора телеканала "Россия 24" Дмитрий Кулистиков. А также ведущие информационных программ "Первого канала" Юрий Липатов, итоговых информационных выпусков телеканала РЕН ТВ Петр Марченко, главный редактор Главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телеканала НТВ, автор и ведущий программы "Центральное телевидение" Вадим Таменев.

Программа смотра

В дни фестиваля пройдут мастер-классы, встречи, презентации и круглые столы. Участники и гости фестиваля обменяются мнениями на тему "Объективная журналистика: может ли гражданская позиция преобладать над беспристрастностью при подаче новостей?". Так, заместитель директора Дирекции спортивного вещания "Первого канала" Владимир Гомельский поделится методикой ведения спортивного репортажа. Ведущая утреннего телеканала "Доброе утро" на "Первом канале" Арина Шарапова проведет мастер-класс "Образ ведущего информационной программы".

В свою очередь, заведующий Ближневосточным бюро ВГТРК Сергей Пашков расскажет о работе журналиста в проблемном регионе в условиях войн и революций. Ведущий программы "Вести" телеканала "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс поговорит о природе новостей в современном мире. Президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов проведет урок мастерства на тему "Конфликт в информационном сюжете".

Состоится встреча членов экспертного совета со студентами Ереванского государственного университета.

Мероприятие продлится до 18 сентября.