Большой театр проведет общий сбор в честь начала 241-го сезона

МОСКВА, 15 сентября . /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Сбор труппы, посвященный открытию нового, 241-го сезона, проведет в четверг Государственный академический Большой театр России (ГАБТ).

Встреча коллектива после летнего антракта начнется с показа киноролика, запечатлевшего главные события минувшего юбилейного сезона. Затем о планах на предстоящий творческий год расскажут музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев и руководитель балетной труппы Махар Вазиев. По традиции лучших сотрудников ГАБТ отметит премиями попечительский совет театра. Также наиболее отличившимся работникам Большого театра будут вручены грамоты правительства РФ, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"По сути, новый сезон начался для нас гастролями Ла Скала, которые открылись на нашей Исторической сцене 10 сентября и продлятся до 16 сентября", - сказал Урин. "Показ своих спектаклей мы начнем 18 сентября оперой "Борис Годунов", где в главной партии выступит Дмитрий Белосельский. Только что он блистательно спел в "Реквиеме" Верди, приняв участие в гастрольной программе театра Ла Скала", - отметил гендиректор ГАБТ.

Нетребко и Хворостовский дебютируют в Большом

По его словам, все планы ГАБТ на предстоящий сезон уже известны. "Они были объявлены еще до окончания предыдущего сезона и с тех пор никаких изменений не претерпели", - заявил Урин.

Парад оперных премьер откроет "Манон Леско" 16 октября на Исторической сцене. Постановку оперы Пуччини осуществит известный режиссер Адольф Шапиро. Художественное оформление спектакля выполнит Мария Трегубова. За дирижерским пультом - итальянский маэстро Ядер Биньямини.

В заглавной партии - Анна Нетребко. Она впервые примет участие в спектакле ГАБТ, так что для знаменитой примадонны это будет своеобразный дебют в Большом, отметил Урин, добавив, что подобные "дебюты" в предстоящем сезоне предполагаются и для других звезд мировой оперной сцены - наших соотечественников.

Так, в декабрьских представлениях оперы "Дон Карлос" примет участие Дмитрий Хворостовский, который впервые выступит в оперном спектакле Большого театра. "Контракт об этом подписан", - подтвердил руководитель ГАБТ. В числе других звездных дебютантов он назвал еще Хиблу Герзмава, Ильдара Абдразакова, Ольгу Перетятько, Екатерину Губанову, которые также впервые примут участие в спектаклях Большого театра.

Следующая оперная премьера состоится 25 ноября на Новой сцене, продолжил Урин. Это будет "Билли Бадд" Бенджамина Бриттена, который станет совместной постановкой с Английской национальной оперой. Осуществит ее один из самых известных оперных режиссеров - Дэвид Олден. Дирижер - Уильям Лейси.

29 и 31 января на Исторической сцене состоится концертное исполнение оперы Россини "Путешествие в Реймс"; за дирижерском пультом - музыкальный руководитель театра Туган Сохиев. Неординарным проектом считает гендиректор ГАБТ постановку оперы Мечислава Вайнберга "Идиот", премьера которой ожидается 12 февраля 2017 года на Новой сцене. Дирижер-постановщик - польский маэстро Михал Клауза. Режиссер - Евгений Арье. Художник - Семен Пастух.

Как сообщил Урин, данная постановка готовится в рамках совместного проекта с Екатеринбургским театром оперы и балета, посвященного операм Вайнберга. "Екатеринбуржцы поставят у себя оперу Вайнберга "Пассажирка", привезут этот спектакль в Москву, а мы к этому времени приурочим нашу премьеру "Идиота". И после показа опер совместно с институтом искусствознания и газетой "Музыкальное обозрение" проведем научную конференцию о творчестве композитора Мечислава Вайнберга", - пояснил Урин.

Последней оперной премьерой сезона 2016/2017 годов в Большом театре станет "Снегурочка" Римского-Корсакова, которая будет показана 15 июня на Исторической сцене. Режиссер - Александр Титель, художник - Владимир Арефьев. За пультом - музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

Все балеты Григоровича

Главным событием нового сезона для балетной труппы Большого театра его гендиректор назвал 90-летие Юрия Григоровича. "Юрий Григорович - это эпоха, и не только для Большого театра, но и для всего мирового балета," - поделился своим мнением Урин. Он напомнил, что 2 января будущего года выдающемуся хореографу исполнится 90 лет. "В этот вечер мы покажем один из лучших балетов Григоровича "Щелкунчик", а потом будем поздравлять Юрия Николаевича", - рассказал гендиректор ГАБТ.

Чествование хореографа продлится в течение января и февраля, когда в Большом пройдет фестиваль спектаклей Григоровича. Сейчас в репертуаре ГАБТ значится 10 балетов хореографа. В предстоящем сезоне к ним добавится еще "Золотой век", который, по словам Урина, будет возобновлен на Новой сцене, а на Историческую сцену перенесут "Раймонду" в постановке Григоровича.

В марте балетная труппа Большого впервые покажет балет "Этюды" Харальда Ландера и площадкой для этого станет Новая сцена театра.

Под занавес сезона - в июле - планируется представить на суд публики оригинальный балет под рабочим пока названием "Нуреев". Его сочиняет та же команда, которая создала "Героя нашего времени", получившего Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" как лучший спектакль в балете, - композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и соавтор либретто и хореограф Юрий Посохов.

Юбилеи, концерты, гастроли

По словам Урина, в Большом театре ожидается череда юбилеев. "Мы должны помнить и чтить тех людей, которые отдали жизнь Большому театру", - считает гендиректор ГАБТ.

Он сообщил, что 8 ноября на Исторической сцене состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Галины Вишневской. Его организует фонд Вишневской. За пультом оркестра Большого в это день - главный дирижер и музыкальный руководитель театра Туган Сохиев. А 20 декабря в Большом будут вспоминать Мариса Лиепу, которому могло бы исполниться 80 лет.

В числе ныне здравствующих юбиляров будущего сезона Урин назвал замечательного танцовщика и балетмейстера Михаила Лавровского, которого будут чествовать 1 ноября по случаю 75-летия. А 28 мая с юбилеем поздравят знаменитую певицу Маквалу Касрашвили.

Урин рассказал, что ГАБТ начинает участвовать в программе Филармонии-2, где 15 декабря даст концерт "Молодые голоса Большого". "Там же 27 января в концертном исполнении прозвучит опера Россини "Путешествие в Реймс", а 10 марта - "Орлеанская дева" Чайковского, также в концертном исполнении", - информировал гендиректор ГАБТ.

Затем он обозначил гастрольные маршруты Большого. Так, в марте следующего года оперная труппа, хор и оркестр побывают в Швейцарии и Франции. А балет с 31 мая по 19 июня будет выступать в Японии, где покажет "Лебединое озеро", "Жизель" и "Пламя Парижа". В июле балетная труппа отправится в Нью-Йорк с "Драгоценностями" и "Укрощением строптивой". Практически в те же сроки оперная труппа Большого будет участвовать в Международном фестивале в Савонлинне (Финляндия), куда привезет "Иоланту" и "Евгения Онегина".

"А в Москве в апреле мы будем принимать спектакли фестиваля, проходящего во французском городе Экс-ан-Прованс. Это будут оперы "Написано на коже" и "Траурная ночь", обе постановки осуществила известный английский режиссер Кэти Митчелл, с которой мы сейчас ведем переговоры о постановке в Большом театре", - сообщил Урин.

О кадровых переменах и финансах

Отвечая на вопрос ТАСС о возможных кадровых переменах, руководитель ГАБТ ответил отрицательно. "Никаких кадровых перемен пока не планируется", - заявил Урин. "Если такая необходимость возникнет, СМИ своевременно будут об этом информированы", - заверил он.

Относительно финансового состояния Большого театра его руководитель высказался вполне оптимистично. "Большой театр не испытывает серьезных проблем с финансированием", - сказал Урин. При этом, как он напомнил, в 2015 году бюджет ГАБТ, как и других учреждений культуры, был сокращен по сравнению с 2014 годом на 10%. Также снижение финансирования коснулось театра и в 2016 году.