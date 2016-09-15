МХАТ имени Горького открывает сезон "Вассой Железновой" с Дорониной в главной роли

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. МХАТ им. М. Горького откроет в четверг очередной, 119-й по счету, сезон спектаклем "Васса Железнова". Заглавную роль в пьесе Горького исполняет художественный руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина.

Для самой Дорониной наступающий сезон ознаменован памятной датой: актриса и режиссер отмечает 60-летие творческой деятельности. Окончив в 1956 году Школу-студию МХАТ, Доронина навсегда связала свою жизнь с искусством, став одним из ведущих мастеров театра и кино.

Что касается возглавляемой Дорониной труппы МХАТ, то этот коллектив в новом сезоне представит несколько премьер. Их список откроет спектакль по пьесе Горького "Варвары", которую ставит известный режиссер, народный артист РФ Владимир Бейлис. Для исполнения ролей он пригласил мхатовцев разных поколений, среди которых Александр Цыганов, Александр Титоренко, Лидия Матасова.

Следующей премьерой станет комедия Александра Грибоедова "Студент". Эту пьесу автор знаменитого "Горя от ума" опубликовал в 1817 году, но она мало известна широкому зрителю. Во МХАТе "Студента" взялся поставить народный артист РФ Михаил Кабанов. В ролях заняты Максим Бойцов, Сергей Кисличенко, Ирина Рудоминская и другие артисты.

Еще одна малоизвестная пьеса, в данном случае Максима Горького, пополнит в новом сезоне репертуар МХАТа, носящего имя этого великого русского писателя. Речь идет о веселой комедии "Чудаки" (1910), к которой обратился режиссер Александр Дмитриев. В спектакле примут участие Алексей Бирюков, Александр Самойлов, Юрий Болохов.

Художественный руководитель театра Татьяна Доронина поставит пьесу Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец", где также сыграет одну из главных ролей - Аманду Уингфилд.