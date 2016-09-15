Режиссер Юрий Норштейн отмечает 75-летие юбилейной выставкой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Известный российский режиссер анимационного кино, создатель мультфильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок" Юрий Норштейн отмечает в четверг 75-летие. В честь юбилея в московской галерее Altmans Gallery открылась выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн", на которой представлены эскизы к мультфильмам режиссера, сделанные его женой, художником Франческой Ярбусовой. "Есть люди, которые изменили мир, и Юрий Борисович это сделал", - поделился с журналистами владелец галереи Егор Альтман.

На выставке представлено чуть больше 30 работ - в основном это эскизы к мультфильмам Норштейна "Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ежик в тумане" и "Сказка сказок". Последняя в 1984 году была признана лучшим анимационным фильмом всех времен и народов.

Также на выставке можно увидеть несколько эскизов к "Шинели", над которой Норштейн и Ярбусова работают с начала 1980-х и уникальный "аквариум" с "Ежиком в тумане" - мультфильмом легендарным не только с точки зрения народной памяти, но и технического решения. В нем применялась технология многоярусной перекладки, когда использовалось несколько слоев прозрачного стекла для того, чтобы придать изображению необходимый объем. Так Норштейн в середине 1970-х, еще задолго до возникновения технологии 3D, смог создать тот самый туман, в котором ежик пытался разглядеть призрачную лошадку.

"В каждом фильме, как мне кажется, должно быть несколько слоев, каждый из которых вычитывает человек по своему уму. Дети вычитывают свой смысл, подростки - свой, взрослые видят уже некую глубину, потому что они уже успели встретиться и с тайной, и с драмой, и с трагедией, которой слава Богу в фильме не произошло", - рассказал журналистам о своем "Ежике в тумане", так понятном и детям, и взрослым, Юрий Норштейн.

На свой юбилей он не собирается устраивать пышных празднеств, а будет ждать друзей, которые, как он надеется, будут приходить к нему домой по принципу "броуновского движения". "Я сказал: приходите, у нас день открытых дверей. У нас всегда так, там нет никакого чинного рассаживания по столам. Все очень такое взбаламученное", - пошутил Норштейн. Больших подарков он тоже не ждет. По его мнению, лучшим подарком является "нормальный человеческий взгляд и нормальный человеческий разговор, лучше ничего нет".

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в эвакуации в Пензенской области, детство его пришлось на военное время, о чем он рассказывал в своей работе "Сказка сказок". Вырос Норштейн уже в Москве, окончил курсы мультипликаторов и в 1961 году начал работать на "Союзмультфильме". В 1968 году дебютировал как режиссер (в соавторстве с Аркадием Тюриным) с картиной "25-е, первый день". Первой самостоятельной работой Норштейна стал мультфильм "Лиза и заяц" по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля.