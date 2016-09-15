Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режиссер Юрий Норштейн отмечает 75-летие юбилейной выставкой

Культура
15 сентября, 4:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В честь юбилея в московской галерее Altmans Gallery открылась выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн"
Материал из 1 страницы
Юрий Норштейн

Юрий Норштейн

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Известный российский режиссер анимационного кино, создатель мультфильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок" Юрий Норштейн отмечает в четверг 75-летие. В честь юбилея в московской галерее Altmans Gallery открылась выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн", на которой представлены эскизы к мультфильмам режиссера, сделанные его женой, художником Франческой Ярбусовой. "Есть люди, которые изменили мир, и Юрий Борисович это сделал", - поделился с журналистами владелец галереи Егор Альтман.

На выставке представлено чуть больше 30 работ - в основном это эскизы к мультфильмам Норштейна "Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ежик в тумане" и "Сказка сказок". Последняя в 1984 году была признана лучшим анимационным фильмом всех времен и народов.

Также на выставке можно увидеть несколько эскизов к "Шинели", над которой Норштейн и Ярбусова работают с начала 1980-х и уникальный "аквариум" с "Ежиком в тумане" - мультфильмом легендарным не только с точки зрения народной памяти, но и технического решения. В нем применялась технология многоярусной перекладки, когда использовалось несколько слоев прозрачного стекла для того, чтобы придать изображению необходимый объем. Так Норштейн в середине 1970-х, еще задолго до возникновения технологии 3D, смог создать тот самый туман, в котором ежик пытался разглядеть призрачную лошадку.

"В каждом фильме, как мне кажется, должно быть несколько слоев, каждый из которых вычитывает человек по своему уму. Дети вычитывают свой смысл, подростки - свой, взрослые видят уже некую глубину, потому что они уже успели встретиться и с тайной, и с драмой, и с трагедией, которой слава Богу в фильме не произошло", - рассказал журналистам о своем "Ежике в тумане", так понятном и детям, и взрослым, Юрий Норштейн.

На свой юбилей он не собирается устраивать пышных празднеств, а будет ждать друзей, которые, как он надеется, будут приходить к нему домой по принципу "броуновского движения". "Я сказал: приходите, у нас день открытых дверей. У нас всегда так, там нет никакого чинного рассаживания по столам. Все очень такое взбаламученное", - пошутил Норштейн. Больших подарков он тоже не ждет. По его мнению, лучшим подарком является "нормальный человеческий взгляд и нормальный человеческий разговор, лучше ничего нет".

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в эвакуации в Пензенской области, детство его пришлось на военное время, о чем он рассказывал в своей работе "Сказка сказок". Вырос Норштейн уже в Москве, окончил курсы мультипликаторов и в 1961 году начал работать на "Союзмультфильме". В 1968 году дебютировал как режиссер (в соавторстве с Аркадием Тюриным) с картиной "25-е, первый день". Первой самостоятельной работой Норштейна стал мультфильм "Лиза и заяц" по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Центре Помпиду открылась выставка русского искусства "Коллекция! Уникальный дар музею"
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
3
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA подтвердило подлинность второй части документов хакерской группы
2
Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг
3
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
4
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама