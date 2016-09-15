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Фестиваль "Золотая маска" открывает новый сезон

Культура
15 сентября, 4:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
С 15 сентября по 9 декабря спектакли, включенные в афишу фестиваля, пройдут в 10 городах России, в том числе, впервые - в Ростове Великом, Железногорске, Мытищах и Губкине
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль "Золотая маска" открывает в четверг новый сезон беспрецедентными по масштабу и насыщенности гастролями лучших спектаклей российских театров по всей стране и за ее пределами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

Собеседница агентства рассказала, что с 15 сентября по 9 декабря спектакли, включенные в афишу фестиваля, пройдут в 10 городах России, в том числе, впервые - в Ростове Великом, Железногорске, Мытищах и Губкине. Традиционные визиты "Золотой маски" в страны Балтии состоятся с 30 сентября по 11 октября в Латвии и с 8 по 18 октября - в Эстонии.

В ходе региональных и международных проектов будут показаны постановки таких знаменитых российских режиссеров, как Петр Фоменко, Генриетта Яновская, Андрей Могучий, Дмитрий Крымов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Евгений Каменькович и других.

Региональные маршруты

Представляя график гастролей, в пресс-службе информировали, что 15 и 16 сентября в Ростове Великом покажут два спектакля РАМТа: "Мой друг Вениамин" и "Как кот гулял, где ему вздумается"; в Саранске с 20 по 26 сентября сыграют спектакль Московского ТЮЗа "С любимыми не расставайтесь" и два спектакля "Мастерской Петра Фоменко" - "Война и мир. Начало романа" и "Волки и овцы". 24 и 25 октября РАМТ покажет свою недавнюю премьеру "Кот стыда" в Петрозаводске и 27 октября в Костомукше.

Большая программа лучших кукольных спектаклей театров из Кургана, Пензы, Челябинска и Москвы будет демонстрироваться в Перми с 28 октября по 3 ноября. "Русский человек на rendez-vous" "Мастерской Петра Фоменко", "Леля и Минька" РАМТа и "Золушка" Музыкального театра Республики Карелия пройдут с 29 октября по 20 ноября в Череповце.

Детский спектакль "Каштанка" Новосибирского театра "Глобус" покажут маленьким жителям Железногорска, Губкина и Старого Оскола. В этих же городах, а также в Мытищах, Новоандросово, Верхнем Любаже "Золотая маска" впервые проведет отдельную программу для воспитанников детских домов и реабилитационных центров с показом спектакля "Золушка" Санкт-Петербургского театра марионеток "Кукольный дом".

При реализации этих проектов используются средства, выделенные в качестве гранта президента РФ на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом, сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

Международные проекты

В рамках международных проектов фестиваля жители Латвии в трех городах - Риге, Вентспилсе и Лиепае, - и жители Эстонии в Таллине и Силламяэ увидят спектакли московских театров "Сатирикон" им. Аркадия Райкина, Театра им. Пушкина, "Школы драматического искусства", а также сценических коллективов Санкт-Петербурга - Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, Театра музыкальной комедии и ТЮЗа им. Брянцева.

Международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры РФ, заключили в пресс-службе "Золотой маски".

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