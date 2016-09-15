Исследование: сериал "Маша и Медведь" обеспечивает интерес к российской анимации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Самым популярным мультфильмом, который ищут пользователи поисковой системы Yandex, остается отечественный сериал "Маша и медведь". Причем именно он повышает интерес пользователей к российской анимации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, появившиеся в четверг в распоряжении ТАСС.

"Самый популярный мультфильм - это российский сериал "Маша и Медведь". О нем спрашивают почти в два раза чаще, чем о следующем по популярности "Щенячьем патруле". Среди советских мультфильмов лидирует "Ну, погоди", среди аниме - "Хвост феи", - отмечается в исследовании.

При этом подчеркивается, что пользователи Yandex чаще все-таки интересуются американской анимацией, на втором месте - Япония, советские и российские мультфильмы занимают соответственно третью и четвертую позиции.

"Большая часть популярных мультфильмов - американские, второе место занимает Япония, а у советских и российских мультиков соответственно третье и четвертое места. Однако, если посмотреть не на количество мультфильмов, а на их аудиторию, картина немного меняется: российские мультфильмы поднимаются на второе место - в первую очередь благодаря сериалу про Машу и Медведя, а Канада и Великобритания увеличивают свои доли - за счет блокбастеров "Щенячий патруль" и "Свинка Пеппа", - сказано в документе.

Как отмечают аналитики, всего в поиске за неделю фигурирует около 10 тысяч различных мультфильмов - полнометражных и короткометражных, сериалов и отдельных серий, детских и взрослых, из нескольких десятков стран. Если интерес к сериалам стабильно высок, то популярность полнометражных мультфильмов изменяется достаточно быстро - в зависимости от репертуара кино и театров. Однако и в полнометражной анимации есть стабильные поисковые запросы - это мультфильмы "Тачки" (2006 год) и "Холодное сердце" (2013 год).

Самым старым среди 700 наиболее популярных мультфильмов аналитики называют цикл о Микки Маусе (первый мультфильм появился в 1928 году), а самым новым - "Как приручить дракона - 3", релиз которого ожидается только в 2018. "Среди мультфильмов, снятых до 1988 года, больше всего ищут советские, после этой даты - американские, японские и российские. Всего в топ-листе присутствуют двадцать семь различных стран", - подчеркивается в исследовании.