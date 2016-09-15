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Путин и Медведев поздравили мультипликатора Юрия Норштейна с 75-летним юбилеем

Культура
15 сентября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Президент и премьер-министр отметили талант режиссера и художника и его многолетнюю наставническую деятельность
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Юрий Норштейн

Юрий Норштейн

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил художника, режиссера анимационного кино, народного артиста России и лауреата Государственной премии СССР Юрия Норштейна с 75-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Талант, высочайший профессионализм и тонкое восприятие мира позволяют Вам создавать подлинные шедевры киноискусства, которые по праву входят в "золотой фонд" мировой анимации", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства отметил, что особого уважения заслуживает многолетняя наставническая деятельность режиссера и его неустанное внимание, которое Норштейн уделяет творческому становлению молодых мастеров.

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Путин пожелал режиссеру здоровья, неиссякаемого вдохновения, сил и энергии для реализации задуманного.

С юбилеем Норштейна также поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

"Волшебный мир вашего анимационного кино - особый. Почувствовать его энергетику можно, посмотрев блестящие работы "Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ежик в тумане", "Сказка сказок". Формула вашего успеха - это уникальный талант режиссера и художника, неиссякаемая жажда творчества", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев добавил, что работы режиссера отмечены престижными премиями, признаны лучшими анимационными фильмами всех времен и народов, однако главная награда Норштейна, по мнению премьера, - это любовь детей и взрослых, которые готовы пересматривать мультфильмы режиссера снова и снова.

"Вы, как никто другой, умеете передать чувства и настроение, состояние счастья и дыхание ветра", - подчеркнул премьер.

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в эвакуации в Пензенской области, детство его пришлось на военное время, о чем он рассказывал в своей работе "Сказка сказок". Вырос Норштейн уже в Москве, окончил курсы мультипликаторов и в 1961 году начал работать на "Союзмультфильме". В 1968 году дебютировал как режиссер (в соавторстве с Аркадием Тюриным) с картиной "25-е, первый день". Первой самостоятельной работой Норштейна стал мультфильм "Лиза и заяц" по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля. Наибольшую известность Норштейну принесли мультфильмы "Ежик в тумане" (1975) и "Сказка сказок" (1979), удостоенные многочисленных призов на кинофестивалях.

Норштейн владеет различными техниками мультипликации - от рисованного и кукольного фильма до многоярусной перекладки, придающей мультфильмам эффект объемного изображения; при этом режиссер принципиально не пользуется компьютерной анимацией. Ленты режиссера отмечены более чем 30 премиями отечественных и зарубежных международных кинофестивалей, в том числе, в Лилле, Анси, Нью-Йорке, Мельбурне, Сиднее, Загребе, Лондоне, Тегеране, Оттаве, Чикаго, Тампере, Оденсе и других городах.

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