Трансляция оперы "Симон Бокканегра" театра Ла Скала пройдет на Театральной площади Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Гастроли театра Ла Скала в Большом театре в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес" завершатся 16 сентября прямой трансляцией оперы "Симон Бокканегра" на Театральной площади. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Интерес к выступлениям легендарного театра Ла Скала так велик, что Историческая сцена Большого театра никак не могла вместить даже малую долю всех желающих посмотреть спектакли", - отмечается в сообщении пресс-службы. Именно поэтому "Черешневый лес" и ГУМ выступили с инициативой провести прямую трансляцию последнего спектакля этого турне на специальные экраны, расположенные на Театральной площади. "Эту идею полностью поддержало руководство Большого театра и театра Ла Скала", - уточнили в пресс-службе.

16 сентября уличную трансляцию оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" гости Театральной площади смогут увидеть на специально установленном экране перед Большим театром. Прямая трансляция из зала начнется в 19:00 мск. Вход для зрителей на Театральной площади будет свободным.

Опера Верди "Симон Бокканегра" - визитная карточка театра Ла Скала. В его репертуаре это опера появляется регулярно в разных интерпретациях. На этих гастролях российской публике представлена постановка режиссера Фредерико Тьецци. Сценограф - Паоло Бислери, художник по костюмам - Джованны Буцци. По словам генерального директора театра Ла Скала Александра Перейры решающим доводом в выборе "Симона Бокканегра" стала возможность собрать на сцене выдающийся состав исполнителей.

В партии Симона Бокканегры на сцене Большого театра выступает прославленный баритон итальянец Лео Нуччи, один из крупнейших мастеров бельканто. Его главным политическим соперником (Якопо Фиеско) выступит русский бас Михаил Петренко, солист Мариинского театра, уже выступавший и в спектаклях Большого ("Руслан и Людмила"), и с театром Ла Скала ("Реквием" Верди). Единственную в этой "мужской" опере главную женскую партию исполнит сопрано Кармен Джаннаттазио, а в роли Габриэле Адорно занят итальянский тенор Фабио Сартори.

Серией спектаклей в Большом театре дирижирует выдающийся музыкант - маэстро Мунг-Вун Чунг, имеющий репутацию непревзойденного интерпретатора вердиевских опер.