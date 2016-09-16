Не Пушкиным единым: что почитать из современников

Интерес публики к "Русскому Букеру" или "Большой книге" доказывает: российская литература жива и нравится аудитории. Но как ни странно, если вы попросите знакомого навскидку назвать основных современных российских писателей, он далеко не всегда сможет ответить. Многие до сих пор считают, что после Пушкина и Толстого никто не написал ничего достойного. Мы открываем серию материалов о главных именах литературы наших дней. Каждую неделю наши эксперты - филологи и критики - будут рассказывать, кого из современников стоит почитать. Потому что не Пушкиным единым.

Евгений Ермолин, профессор, литературный критик, блогер

По словам эксперта, в лучших книгах, написанных нашими современниками, осмыслено прошлое. А наши дни пока и поняты, и описаны в литературе довольно слабо.

На фоне великанов из XIX-XX веков нынешние авторы далеко не всегда убедительны. Но три-четыре десятка вполне приличных прозаиков я вам легко назову

Топ-5 по версии Евгения Ермолина: