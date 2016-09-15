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Урин: заполняемость залов Большого театра составляет почти 100%

Культура
15 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
По мнению генерального директора ГАБТ, это говорит о внимании и любви зрителей к театру
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заполняемость залов Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) равна 97%. Об этом в четверг на сборе труппы, посвященном началу нового 241-го сезона, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Цифра заполняемости наших залов равняется 97% - это говорит о внимании и любви зрителей к нашему театру", - сказал Урин.

Всего в прошлом, юбилейном, сезоне Большой театр показал в Москве 505 спектаклей. Также в прошлом сезоне ГАБТ впервые провел трансляции своих спектаклей на Театральной площади.

"Мы попробовали провести трансляцию наших спектаклей, показав оперу "Царская невеста" и балет "Драгоценности". Результаты превзошли все ожидания", - подчеркнул глава ГАБТ.

Трансляции спектаклей Большого театра будут проходить и в новом сезоне. В частности, уже 16 сентября москвичи смогут совершенно бесплатно увидеть оперу "Симон Бокканегра" театра Ла Скала - в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес".

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