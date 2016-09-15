ГАБТ планирует продавать на некоторые спектакли льготные билеты для зрителей моложе 25 лет

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в новом сезоне сыграет несколько спектаклей, на которые будут продаваться льготные билеты для зрителей моложе 25 лет. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.
"Мы обязательно два-три спектакля сыграем для тех, кому до 25 лет. И цены на билеты там будут в три-четыре раза меньше. Такие спектакли мы сделаем во второй половине сезона", - отметил Урин.
По его словам, льготные билеты на эти спектакли будут продаваться по паспортам. "Это будет именной билет. К сожалению, в наше время, когда покупаются дешевые билеты, а потом перепродаются в три раза дороже, тут же этим мгновенно могут воспользоваться", - отметил глава Большого театра.
Он также сообщил, что билеты другой льготной категории - для социально незащищенных слоев населения - теперь будут продаваться не в кассах театра, а реализовываться через специальные организации, работающие с данной категорией граждан.
"У нас сейчас часть билетов ушла в специальные организации для социально незащищенных слоев населения. Недорогие билеты теперь будут продаваться не в кассе театра, а через эти организации. И мэрия Москвы пошла нам навстречу и вместе с нами осуществляет эту программу", - заключил Урин.