Союз музеев предложил РПЦ создать совместную комиссию для обсуждения "острых вопросов"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Создать совместную комиссию Союза музеев России и Патриаршего совета по культуре и провести открытое обсуждение того, "что может оскорблять чувства верующих и неверующих", предложил в четверг директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский. По инициативе директоров ведущих музеев страны Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с ними в одном из залов комплекса храма Христа Спасителя.

"Мы бы хотели предложить, я как председатель Союза музеев России, создать совместную комиссию Союза музеев России и Совета по культуре при патриархе, чтобы проводить серию круглых столов, семинаров и, может быть, там обсуждать некие острые вопросы", - сказал Пиотровский. Он отметил, что "направление очень важное - это откровенный разговор о том, что задевает, что оскорбляет".

"Понятно, что нельзя оскорблять чувств верующих, других религий, неверующих, эстетические чувства - целый набор вещей, которые как раз можно было вместе на открытых заседания обсудить, как в этой реальности действовать, чтобы это не превращалось в конфликт общественный", - сказал он. По мнению Пиотровского, "было бы очень хорошо нам конкретно обсудить ситуации, которые сейчас есть".

На встрече присутствуют министр культуры РФ Владимир Мединский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, директор государственного Русского музея Владимир Гусев, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, директор Государственного историко-археологического музея- заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова, глава Патриаршей комиссии по культуре епископ Тихон (Шевкунов).

Глубинного конфликта нет

Глубинного конфликта между Русской православной церковью (РПЦ) и музейным сообществом нет, но есть некоторые проблемы. Об этом в свою очередь заявил на встрече с дикторами крупнейших музеев России Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Нередко в публичное пространство выходят темы, которые приобретают негативное звучание, которые интерпретируются как некий непреодолимой конфликт между Церковью и музейным сообществом. Я никогда этого конфликта <...> не чувствую, а общение с вами - теми, кого я хорошо знаю, всегда подтверждает то, что никакого глубинного конфликта нет, но одновременно есть проблемы", - сказал патриарх.

Он отметил, что о существовании этих проблем обеим сторонам известно и "неплохо было бы сегодня среди прочих важных вопросов коснуться и того, почему некоторые вопросы приобретают такое общественное негативное звучание, почему вокруг них возникает напряжение, которого Церковь никак не желает, думаю, что этого не желает и музейное сообщество".

Для патриарха Кирилла "история искусства - это наиважнейший предмет, который формирует целостное мировоззрение человека". "Помимо того, что музеи являются хранителями произведений искусств, что очень важно в современное время <...>, они изучают искусство. Настоящий музей - это всегда научный процесс", - сказал он. Кроме того, отметил патриарх, "музей воспитывает, используя свои экспонаты, передает людям то, что, несомненно, способно возвышать душу". "Если бы я сейчас заменил слово "музей" на слово "Церковь", то почти все бы совпало", - подчеркнул он.

"Мы сегодня живем в государстве <...>, где нет опасности того, что Церковь откажется от своих присущих ей обязанностей, и нет никакого принуждения к тому, чтобы музейное сообщество поддерживало ту или иную идеологию, - сказал патриарх Кирилл. - Поэтому будучи свободными от этих факторов, которые в прошлом могли негативно влиять на наши отношения, мы и должны в полной свободе и уважении друг к другу делать общее дело".