Следующий год в отношениях РФ и Франции станет годом Петра Великого

ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. 2017 год в отношениях Франции и России должен стать годом Петра Великого. С такой инициативой выступили французские и российские эксперты на открывшейся в Париже конференции, посвященной развитию культурно-туристических маршрутов. Совместная конференция двух стран проходит под председательством заместителя министра культуры России Аллы Маниловой.

300 лет с момента царского визита

В будущем году, напомнил посол России во Франции Александр Орлов, исполнится 300 лет с момента визита в Париж первого российского императора. "Именно этот визит привел к установлению постоянных дипломатических отношений между нашими странами", - отметил российский дипломат.

Во время пребывания в Париже в апреле-июне 1717 года Петр I, напомнил посол, отказался от королевских покоев Лувра, отдав предпочтение более скромному особняку Ледигьер. Здесь его навестил семилетний французский монарх Людовик ХV, которого русский государь на этой исторической встрече в знак дружбы с Францией поднял на своих руках.

В дни визита в Париж походной библиотекой в свите царя ведал его африканский крестник - Абрам Ганнибал, которого Петр затем оставил учиться во Франции точным наукам. Вернувшись в Россию, Ганнибал продолжил военную карьеру и в царствование дочери Петра Елизаветы стал генерал-аншефом русской армии. Александр Пушкин увековечил образ своего прадеда в историческом романе "Арап Петра Великого".

Глазами историка

Ведущий французский историк, профессор Сорбонны и Католического института Парижа Франсин-Доминик Лихтенан считает плодотворным сотрудничество французских и российских исследователей петровской эпохи. "Я неоднократно участвовала в Петровских конгрессах в Санкт-Петербурге, - подчеркнула она. - Эти встречи с российскими коллегами помогли мне в работе над научной биографией царя".

Лихтенан напомнила о разнообразии тем, которые интересовали русского государя: архитектура, военное искусство, кораблестроение, физика, анатомия, история. Порывистый, открытый, он отвергал церемониал и отдавал предпочтение посещению мануфактур. Ничто не ускользало от его взора: анатомический кабинет с его коллекциями, изготовление гобеленов, обсерватория, Сорбонна, королевская типография, Ботанический сад, Лувр.

Президент Академии наук Франции Жан-Поль Биньон был убежден в том, что наука прежде дипломатии создаст первые настоящие узы между странами. Он предложил принять русского государя в академики. 22 декабря 1717 года Петр был избран в состав академии аплодисментами.

Как сообщил на конгрессе председатель национального комитета российских историков, академик Александр Чубарьян, книга профессора Лихтенан "Петр Великий. Первый император всея Руси" (Pierre le Grand. Le premier empereur de toutes les Russies), выпущенная в свет издательским домом Tallandier, сейчас переводится на русский язык. Ученый отметил, что в апреле научные круги двух стран проведут в Париже Петровский конгресс.

С сообщениями на конференции выступили руководители тематических секций - государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов, генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, глава Дома русского зарубежья Владимир Москвин, руководитель фонда имени академика Лихачева Александр Кобак.

В Париже откроется туристический офис РФ

Как считает президент "Российско-французских гастрономических сезонов" Наталья Марзоева, "кулинарные традиции играют не последнюю роль в индустрии гостеприимства". В программе сезонов - проведение "Фестиваля Оливье" в честь повара царского двора и владельца московского ресторана "Эрмитаж" Люсьена Оливье, создавшего знаменитый "Русский салат".

"Наша совместная история, близость литератур России и Франции сделают будущие путешествия по-настоящему увлекательными", - считает известный французский издатель и журналист Пьер-Кристиан Броше. - Между нашими народами существует настоящее взаимное протяжение народов".

Подводя итог первого дня конференции, ее председатель Алла Манилова отметила, что до конца года во Франции начнет работу национальный туристический офис РФ. По предварительным данным, поток французских туристов в Россию вырос в первом полугодии почти на 20%. "Туризм - улица с двусторонним движением, - заметила заместитель министра культуры РФ. - Думаю, что и российские туристы станут чаще бывать во Франции".