Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нью-Йорке выставят на аукцион работы Неизвестного, Левитана, Серова

Культура
15 сентября, 23:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В общей сложности на торгах, которые пройдут 17 сентября, будут представлены примерно 400 лотов, в том числе картины, скульптуры, иконы, фотографии и нотные записи
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Большая коллекция русского искусства будет выставлена на торги, которые проведет в Нью-Йорке аукционный дом Shapiro Auctions. Об этом сообщили ТАСС в четверг его представители.

Смотрите также
Эрнст Неизвестный за работой
Скульптуры мастера: лучшие работы Эрнста Неизвестного

В общей сложности на торгах, которые пройдут 17 сентября, будут представлены примерно 400 лотов, в том числе картины, скульптуры, иконы, фотографии и нотные записи. "Большая часть - это работы знаменитых русских художников, от классиков до нонконформистов", - указала операционный директор Shapiro Auctions Антонина Чуваева. Среди топ-лотов полотна Исаака Левитана (1860-1900), Валентина Серова (1865-1911), Николая Фешина (1881-1955), Олега Целкова (1934), Эрнста Неизвестного (1925-2016).

В числе наиболее ценных предметов искусства Чуваева назвала работу Целкова "Спортсмен", которая оценивается в $75-85 тысяч, а также двухсторонний морской пейзаж Левитана стоимостью $60-80 тысяч. Портрет молодой девушки, выполненный Фешиным, эксперты аукционного дома рассчитывают продать за $50-70 тысяч.

На торгах также будут представлены работы скульптора и художника Эрнста Неизвестного, который ушел из жизни 9 августа этого года в штате Нью-Йорк. "Мы приняли эти работы до его кончины. Самая ценная и известная из них - картина "Железный гермафродит", она из частной коллекции в Нью-Йорке", - отметила Чуваева. Полотно, выполненное маслом и акрилом на холсте, было создано в 1980 году и подписано мастером, его оценочная стоимость $30-40 тысяч.

Смотрите также
Эрнст Неизвестный
Эрнст Неизвестный: желаю России победы в борьбе с терроризмом

Кроме того, на аукцион выставят несколько других картин Неизвестного, наиболее ценная из них - полотно "Химеры", созданное в 1988 году. Его оценочная стоимость - $10-15 тысяч. Представлены будут и пять литографий мастера, которые объединены в один лот. "Торги покажут, сильно ли вырос спрос на работы Неизвестного", - констатировала Чуваева.

В мае Shapiro Auctions распродал в Нью-Йорке сотни работ выдающихся русских и европейских художников и мастеров прикладного искусства. На аукционе тогда были представлены более 500 лотов - от предметов живописи и антиквариата до икон и раритетных книг. Открывали торги картины Григория Капустина (1865-1925) и Левитана. Одна из работ последнего под названием "Крымский закат" нашла покупателя за 12 тысяч долларов - в четыре раза выше оценочной стоимости.

Биография Эрнста Неизвестного

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Центре Помпиду открылась выставка русского искусства "Коллекция! Уникальный дар музею"
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
3
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписи
2
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
Дочь Трампа оборвала интервью после показавшегося ей критическим замечания о ее отце
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
6
UKAD сообщило, что 53 британца имели разрешение на прием запрещенных веществ
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама