В Нью-Йорке выставят на аукцион работы Неизвестного, Левитана, Серова

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Большая коллекция русского искусства будет выставлена на торги, которые проведет в Нью-Йорке аукционный дом Shapiro Auctions. Об этом сообщили ТАСС в четверг его представители.

В общей сложности на торгах, которые пройдут 17 сентября, будут представлены примерно 400 лотов, в том числе картины, скульптуры, иконы, фотографии и нотные записи. "Большая часть - это работы знаменитых русских художников, от классиков до нонконформистов", - указала операционный директор Shapiro Auctions Антонина Чуваева. Среди топ-лотов полотна Исаака Левитана (1860-1900), Валентина Серова (1865-1911), Николая Фешина (1881-1955), Олега Целкова (1934), Эрнста Неизвестного (1925-2016).

В числе наиболее ценных предметов искусства Чуваева назвала работу Целкова "Спортсмен", которая оценивается в $75-85 тысяч, а также двухсторонний морской пейзаж Левитана стоимостью $60-80 тысяч. Портрет молодой девушки, выполненный Фешиным, эксперты аукционного дома рассчитывают продать за $50-70 тысяч.

На торгах также будут представлены работы скульптора и художника Эрнста Неизвестного, который ушел из жизни 9 августа этого года в штате Нью-Йорк. "Мы приняли эти работы до его кончины. Самая ценная и известная из них - картина "Железный гермафродит", она из частной коллекции в Нью-Йорке", - отметила Чуваева. Полотно, выполненное маслом и акрилом на холсте, было создано в 1980 году и подписано мастером, его оценочная стоимость $30-40 тысяч.

Кроме того, на аукцион выставят несколько других картин Неизвестного, наиболее ценная из них - полотно "Химеры", созданное в 1988 году. Его оценочная стоимость - $10-15 тысяч. Представлены будут и пять литографий мастера, которые объединены в один лот. "Торги покажут, сильно ли вырос спрос на работы Неизвестного", - констатировала Чуваева.

В мае Shapiro Auctions распродал в Нью-Йорке сотни работ выдающихся русских и европейских художников и мастеров прикладного искусства. На аукционе тогда были представлены более 500 лотов - от предметов живописи и антиквариата до икон и раритетных книг. Открывали торги картины Григория Капустина (1865-1925) и Левитана. Одна из работ последнего под названием "Крымский закат" нашла покупателя за 12 тысяч долларов - в четыре раза выше оценочной стоимости.

Биография Эрнста Неизвестного