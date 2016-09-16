Рэпер Skepta получил музыкальную премию Mercury Prize

ЛОНДОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под сценическим псевдонимом Skepta, получил в четверг музыкальную премию Hyundai Mercury Prize.

Данная награда ежегодно присуждается исполнителям Великобритании и Ирландии за лучший альбом. Диск Skepta Konnichiwa получил наивысшую оценку жюри конкурса и музыкальных критиков.

Среди номинированных на Mercury Prize был прощальный альбом Дэвида Боуи Blackstar. Он вышел на отмечавшееся 8 января 69-летие Боуи, за два дня до его кончины от рака печени.

Mercury Prize была учреждена в 1992 году Ассоциацией производителей фонограмм (BPI - British Phonographic Industry) и Ассоциацией дистрибьюторов музыкальной продукции (BARD - British Association of Record Dealers) в качестве альтернативы другой популярной музыкальной премии - Brit Awards. Критериями, по которым жюри, состоящее из представителей музыкальной индустрии, авторитетных журналистов и критиков, отбирает работы для номинирования на премию, являются художественная ценность, новаторство, оригинальность и качество музыкального материала, представленного на альбоме.